"Слуга народу" презентувала своїх кандидатів у мери міст

З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах.
Зокрема, на посаду мера Києва балотуватиметься народний депутат від однойменної фракції Ірина Верещук, а мера Одеси - телеведучий, актор театру Олег Філімонов.
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов висунутий на посаду мера Вінниці, а головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко - на мера Дніпра.
У мери Кропивницького йде банкір Ольга Ковальова-Алока, Миколаєва - голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська, Херсона - ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов, Харкова - глава харківської ОДА Олексій Кучер.