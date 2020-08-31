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"Слуга народу" презентувала своїх кандидатів у мери міст

"Слуга народу" презентувала своїх кандидатів у мери міст
21:52 Пн, 31 Серпень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
На з'їзді "Слуга народу" відбулося поіменне подання кандидатів в мери обласних центрів України.

З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах.

Зокрема, на посаду мера Києва балотуватиметься народний депутат від однойменної фракції Ірина Верещук, а мера Одеси - телеведучий, актор театру Олег Філімонов.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов висунутий на посаду мера Вінниці, а головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко - на мера Дніпра.

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У мери Кропивницького йде банкір Ольга Ковальова-Алока, Миколаєва - голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська, Херсона - ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов, Харкова - глава харківської ОДА Олексій Кучер.

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Слуга народу, Місцеві вибори.

Автор:

Телеграф
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