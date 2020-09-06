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Кулеба: Політика умиротворення РФ не стоїть на порядку денному української зовнішньої політики

Кулеба: Політика умиротворення РФ не стоїть на порядку денному української зовнішньої політики
Оновлено 09:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Кремлю не потрібні ні території ОРДЛО, ні Крим - в його цілях змінити всю Україну.

"Політика умиротворення щодо Росії не стоїть на порядку денному української зовнішньої політики. Є політика пошуку рішень. Але умиротворення передбачає, що ти повинен віддати агресору то, що він хоче в обмін на те, щоб він не просив нічого більше", - зазначив Кулеба в ефірі "Прямого".

Він підкреслив, що "це абсолютно не наша політика".

"Адже ми знаємо, чого хоче Росія. Вона хоче насправді не" ДНР ", не« ЛНР "і навіть не Крим, а вона хоче, щоб змінилася вся Україна. І ми на це не йдемо. Росія хоче проводити вибори, зберігаючи повний контроль над ділянкою кордону. ми на це не йдемо. Є купа питань, де ми абсолютно категорично - і це найбільш важливі питання - де ми ні в якому разі не йдемо на це ", - заявив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше Кулеба звинуватив Білорусь у веденні "недружньої політики".

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Все по темі:

Росія, ОРДЛО, Дмитро Кулеба, Окупований Крим.

Автор:

Телеграф
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