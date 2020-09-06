Разумков про Мінські угоди: Парламент готовий бути майданчиком для обговорення

Глава українського парламенту прокоментував плани народних депутатів щодо продовження обговорення Мінських угод.

Рада готова до дискусії про Мінських угод, однак зареєстрованих нових законодавчих ініціатив поки немає.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Парламент готовий бути майданчиком для обговорення та для такої дискусії (по Мінським угодами і компромісів по Донбасу - ред.). Ми до цього відкриті. Я впевнений, що до цього приєднаються представники всіх депутатських фракцій і груп, і це дасть можливість швидше і більш якісно підготувати відповідні законопроекти, розробити їх, зареєструвати, і розглянути в стінах ВР ", - заявив Разумков.

За його словами, додаткових законодавчих ініціатив, які б з'явилися після заяви керівника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), першого президента України Леоніда Кравчука з виборів на окупованому Донбасі, або його заступника в ТКГ Вітольда Фокіна, поки немає. "Ідеї завжди були. Вони обговорювалися у Верховній Раді, але, мабуть, буде коректне говорити не ідеями, а фактами", - сказав він.

Нагадаємо, перший заступник глави української делегації в ТКГ Донбасом, перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін 15 вересня прийде на засідання комітету ВР з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.