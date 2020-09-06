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Неділя, 06.09.2020
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Зеленський: Наше завдання - зробити Харків українською Кремнієвою долиною

Зеленський: Наше завдання - зробити Харків українською Кремнієвою долиною
Оновлено 12:06 Сьогодні Телеграф president.gov.ua
Глава української держави перебуває з візитом у першій столиці України - Харкові.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що основним завданням, що стоїть перед українською владою є зробити Харків столицею оборонної промисловості, машинобудування та IT-технологій.

Про це Зеленський заявив в своєму офіційному телеграм-каналі в неділю вранці.

"Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання - зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та IT, своєрідною українською Кремнієвої долиною", - написав він.

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Президент України переконаний у швидкому і продуктивному розвитку регіону.

"Свого часу Павло Тичина питав:" Харків, Харків, де твоє обличчя? "Так ось, переконаний - вже через кілька років і без того симпатичне обличчя Харківщини буде ще розумнішими, ще більш вольовим і ще щасливішим", - підсумував Зеленський.

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Все по темі:

Офис Президента, Володимир Зеленський, Харків.

Автор:

Телеграф
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