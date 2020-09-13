Скільки отримує спікер Ради: Разумков розсекретив свою зарплату

Спікер українського парламенту в ефірі одного з телеканалів розповів, що не отримує ніяких премій.

Зарплата голови Верховної Ради України становить близько 40 тисяч гривень "чистими".

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів Дмитро Разумков.

"Зарплата спікера, якщо не плутаю, - 52 000 (грн. - ред)" брудними ", на руки виходить приблизно 40 тис. Гривень. Премій немає. Варто враховувати ще витрати на депутатську діяльність, але це трохи інше. Додаткових премій, надбавок - цього немає ", - заявив Разумков.

Нагадаємо, за словами голови Верховної Ради, умов для позачергових виборів до парламенту поки не існує. Також він заявив, що про "глобальної трансформації Кабінету міністрів" говорити поки не варто.