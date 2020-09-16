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Разумков про перенесення ТКГ з Мінська: Зміна локації не вплине на якість роботи

Разумков про перенесення ТКГ з Мінська: Зміна локації не вплине на якість роботи
Оновлено 07:14 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: palchevskyi.win
Спікер парламенту України Дмитро Разумков вважає, що перенесення переговорного майданчика Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі з Мінська в будь-яке інше місце ніяк не вплине на результативність її роботи.

Про це він сказав в ефірі одного з каналів.

Відповідаючи на питання про доцільність перенесення переговорного майданчика з Мінська в інше місто через ситуацію в Білорусі, спікер зауважив:

"Моя особиста позиція - ні ... Це було і раніше, коли ще не було COVID-19, були розмови: Астана, ще якісь міста називалися. Я думаю, що зміна локації не вплине на якість роботи", - сказав він .

Разумков підкреслив, що на сьогодні взагалі не бачить сенсу в якихось перенесення, адже зараз переговори відбуваються в онлайн-режимі.

Офіційно: Пальчевський - кандидат в мери Києва

"Це алогічно сьогодні - змінювати місце, назва. Тому що, фактично, місце зустрічі і так не є білоруським або українським, або в якийсь іншій європейській країні", - підсумував голова ВР.

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Вибори, Київ, Андрій Пальчевський.

Автор:

Телеграф
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