Рада почала засідання, в залі - 247 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив засідання парламенту у четвер, 17 вересня.

У залі зареєстровано 247 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу. "Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав голова ВР.

Верховна Рада на засіданні в четвер, 17 вересня, розгляне законопроекти про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" (№ 3006а) і внесе зміни до держбюджету на 2020 рік для розширення напрямків надання у 2020 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання державного сектора економіки, викликані введенням карантину через COVID-19.

Серед іншого, на розгляді парламентаріїв у четвер - законопроект № 3615-1 "Про внесення змін до статті 19 Закону України" Про лікарські засоби "щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".

У другому читанні також планується розглянути законопроект № 3103 "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб".

На засіданні в четвер Верховна Рада втретє спробує затвердити своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в спеціалізованій антикорупційної прокуратурі (проект постанови № 4104).

Народні депутати мають намір розглянути в другому читанні законопроект № 3991 "Про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік "(щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд)".

До розгляду у другому читанні також планується проект закону № 2618 "Про внесення змін до Закону України" Про протимінної діяльності в Україні "та законопроект № 2412-д" Про розвідку ".

Крім того, порядок денний передбачає розгляд законопроекту № 3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів розміру державної соціальної допомоги.

Серед питань порядку денного - законопроект № 3450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів" і № 2329 "Про внесення змін до Закону України" Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб "щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань ".