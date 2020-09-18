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П'ятниця, 18.09.2020
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Відмовитися від депутатського мандата було б правильно "і по-чоловічому": Разумков висловився про Юрченко

Відмовитися від депутатського мандата було б правильно "і по-чоловічому": Разумков висловився про Юрченко
Оновлено 16:02 Сьогодні Телеграф Фото: rada.gov.ua
Голова ВР Дмитро Разумков вважає, що підозрюваний у хабарництві народний депутат Олександр Юрченко повинен відмовитися від депутатського мандата. Про це спікер сказав в інтерв'ю одному з телеканалів.

Разумков зазначив, що вину людини визначає суд.

"Ми всі бачили ті записи, і вони, м'яко кажучи, викликають реакцію в суспільстві ... Ми бачимо людей, затриманих в рамках цього слідства, і тут головне, мабуть, не юридичне покарання, яке, я впевнений, має бути відповідно до чинним законодавством, але я не знаю, як людині не соромно, тому що багато людей, в першу чергу від партії "Слуги народу", прийшли на надіях виборців, що вони будуть іншими ", - сказав голова ВР.

За його словами, цей "ганебний випадок" кидає тінь на весь парламент, на всіх народних депутатів.

Рада почала засідання, в залі - 247 депутатів

"І я думаю, що людина повинна була мати стержень і зробити те, що повинен був зробити, можливо, і написати заяву про складання депутатських повноважень", - зазначив Разумков.

Він додав, що це було б правильно "і по-чоловічому, і з точки зору політика".

Разумков припустив, що після викриття політична кар'єра Юрченко та інших учасників скандалу завершилася.

Раніше повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардеп Олександр Юрченко, якого звинувачують в отриманні хабара, повинен скласти мандат.

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Все по темі:

ВР, Дмитро Разумков, Олександр Юрченко.

Автор:

Телеграф
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