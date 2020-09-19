Арахамія: Для "Слуги народу" буде вигідніше програти місцеві вибори

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що правлячій партії вигідніше програти вибори, адже в такому випадку відповідальність за те, що відбувається в містах буде лежати не на них.

"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не на нас. Не ми ж рулимо містом", - сказав Арахамія в ефірі телеканалу Україна 24.

Нагадаємо, за результатами всеукраїнського опитування громадської думки, яке було проведене 11-16 вересня 2020 року, якби парламентські вибори в Україні відбулися в найближчу неділю, то найбільші шанси на потрапляння в наступний склад українського парламенту отримали б такі партії:

партія чинного Президента України "Слуга народу" (25,3%),

"Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, Віктора Медведчука і Вадима Рабиновича (22,4%),

"Європейська солідарність" Петра Порошенко (12,6%),

ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко (9,1%)

"Партія Шарія" (5,3%).

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня