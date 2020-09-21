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Резніков розповів, кому не світить амністія на Донбасі

Резніков розповів, кому не світить амністія на Донбасі
Оновлено 11:24 Сьогодні Телеграф Фото: mtot.gov.ua
Україна не буде вносити зміни до Конституції про особливий статус Донбасу.

Про це в п'ятницю, 18 вересня, з трибуни Верхової Ради заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков.

Також він акцентував увагу на тому, що мінські угоди вимагають змін.

"Президент України під час грудневого саміту минулого року лідерів нормандського формату в Парижі дав чітке розуміння, що ніяких змін в Конституції України про включення туди якогось особливого статусу не буде, і це виключено. Також президент неодноразово говорив, що Мінські угоди вимагають змін. це ті позиції, які ми відстоюємо в ТКГ ", - сказав віце-прем'єр.

Резніков додав, що переговори проходять складно, а опоненти "грають не за правилами". При цьому підкреслив, що одним з останніх придбань став тривалий режим тиші, який триває вже сім тижнів.

Також Резніков заявив, що реінтеграція окупованих територій не відбуватиметься одразу після деокупацію. Реінтеграція і кінець війни не будуть збігатися за часом.

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Про це він сказав в ході години запитань до уряду в парламенті.

"Реінтеграція триватиме мінімум одне покоління. Давайте говорити правду, про це свідчить світовий досвід", - сказав він.

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Все по темі:

Конституция, Донбас, ТКГ, Олексій Рєзніков.

Автор:

Телеграф
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