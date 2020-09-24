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Четвер, 24.09.2020
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Росія розв'язала війну в центрі Європи: про що говорив Зеленський на Генасамблеї ООН

Росія розв'язала війну в центрі Європи: про що говорив Зеленський на Генасамблеї ООН
07:55 Сьогодні Телеграф Фото: president.gov.ua
Глава української держави Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

За останній рік Україна довела, що справді прагне до миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн Нормандського формату, досягли істотного прогресу у взаємному звільнення утримуваних осіб. А з 27 липня розпочався режим всеосяжного припинення вогню, який, не дивлячись на спроби його зірвати, все ж дає надію на досягнення стабільної" тиші ", - поділився він.

Говорячи про подальші плани країни Зеленський назвав такі кроки:

  • висновок незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій,
  • повернення контролю над державним кордоном
  • відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Питання Криму і Донбасу не повинні стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до річниці окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції", - зазначив глава держави.

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"Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради Безпеки ООН (РФ - ред.). Це остаточно доводить - механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця", - вважає Зеленський.

В кінці він подякував ООН за величезний внесок у поліпшення ситуації в Україні та побажав його членам такого майбутнього, якого ми всі хочемо.

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Все по темі:

ООН, Офис Президента, Україна, Володимир Зеленський.

Автор:

Телеграф
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