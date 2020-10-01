Забрали надію на реванш: Добкін несподівано розсердився на росіян через війну на Донбасі

Кандидат в мери міста Харків повідав, що що війна Росії проти України стала для нього перепоною на шляху в політику.

Росія забрала в України надію на реванш на Донбасі.

Про це заявив Михайло Добкін в інтерв'ю виданню Лівий Берег.

Відповідаючи на питання, чи згоден він з тим, що Росія напала на Україну, Добкін заявив:

"Якби Росія не влізла своїм носом кирпатим, ми б уже і Порошенко послали б нах ... й, і всіх інших. Вони у нас не території забрали. Вони у нас забрали надію на реванш в хорошому сенсі".

При цьому він зазначив, що має на увазі не політику, а саму війну.

Те, що російські там головні, а всі інші - абсолютні шістки, кого б вони там не виставляли, Пушилін Денис Володимирович-х ... Іліна, я це говорю і говорив не один раз ", - додав він.

Добкіна запитали, навіщо тоді він намагався в'їхати в Росію на мотоциклі.

"Я спеціально поїхав. Знав, що в списку санкцій і поїхав", - заявив він.