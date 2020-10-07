"Плівки" Лероса: нардеп оприлюднив запис розмов нібито Тищенка та Комарницького

Нардеп Гео Лерос оприлюднив чергову порцію компрометуючих записів.

У нових записах народного депутата Гео ЛЕРОСА нібито фігурують нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко та колишній співголова фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Денис Комарницький.

За словами Лерос, записи зробила Служба безпеки України в рамках розслідування про корупцію в Києві.

Нардеп стверджує, що запис вівся, "коли Комарницький поїхав в сауну до свого партнера". Також фігуранти плівок обговорюють замовне інтерв'ю для Тищенко з якимось Антоном з "Вістей".

Нагадаємо, раніше Гео Лерос заявляв про підготовку замаху на нього і обіцяв показати викривальні записи.