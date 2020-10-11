На Донбасі все ж пройдуть місцеві вибори: кого не обиратимуть

25 жовтня по всій Україні і, зокрема, на Донбасі відбудуться вибори до районних рад, але є деякі відмінності. В ОРДЛО не обиратимуть місцеві ради і голів.
Про це розповів представник Центральної виборчої комісії Юрій Мірошниченко.
У коментарі "Радіо Свобода" він наголосив, що навколо обґрунтованості виборів районних рад "була велика дискусія".
"Але все ж ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори в райони. І по-іншому ми не могли діяти. Тому люди виберуть собі, зокрема, районні ради", - поділився він.
Нагадаємо, в ЦВК показали, як виглядатиме виборчий бюлетень і дали роз'яснення про правильно голосувати з метою забезпечення реалізації рівних виборчих прав громадян України, дотримання принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування положень Виборчого кодексу України щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня по місцевим виборам.