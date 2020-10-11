На Донбасі все ж пройдуть місцеві вибори: кого не обиратимуть

Місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня. ЦВК визначила за яким принципом буде проходити виборчий процес на Донбасі.

25 жовтня по всій Україні і, зокрема, на Донбасі відбудуться вибори до районних рад, але є деякі відмінності. В ОРДЛО не обиратимуть місцеві ради і голів.

Про це розповів представник Центральної виборчої комісії Юрій Мірошниченко.

У коментарі "Радіо Свобода" він наголосив, що навколо обґрунтованості виборів районних рад "була велика дискусія".

"Але все ж ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори в райони. І по-іншому ми не могли діяти. Тому люди виберуть собі, зокрема, районні ради", - поділився він.

Нагадаємо, в ЦВК показали, як виглядатиме виборчий бюлетень і дали роз'яснення про правильно голосувати з метою забезпечення реалізації рівних виборчих прав громадян України, дотримання принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування положень Виборчого кодексу України щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня по місцевим виборам.