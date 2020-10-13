Зеленський поспішає з опитуванням на виборах з двох причин, ця ідея виникла спонтанно, - Георгій Тука

25 жовтня українцям поставлять п’ять зайвих запитань

Під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня українцям поставлять ще п’ять питань, заявив у вівторок президент Володимир Зеленський. Ні про суть питань, ні про юридичне значення таких запитань відповіді голова держави не дав. Навіщо владі знадобилась репетиція референдуму і чому про це оголосили менше ніж за два тижні до виборів? З цими питаннями "Телеграф" звернувся до колишнього замміністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки.

- Підкреслю, що я завжди досить негативно ставився до інституту проведення референдуму, - говорить Георгій Тука. - По-перше, таким чином лідери держави перекладають відповідальність на суспільство. Позиція, коли лідер каже: "Я буду робити те, що хочете ви" - мені не зовсім зрозуміла. Лідер повинен вести суспільство, а не догоджати йому. По-друге, зараз мова йде не про референдум, а про якесь незрозуміле опитування, яке взагалі невідомо що собою представляє з юридичної точки зору.

- Які теми можуть бути заявлені в цьому опитуванні?

- Тут краще цікавитись у самого Зеленського - що він хоче нам втюхати. У мене є стійке відчуття, що будуть поставлені досить контраверсійні запитання, на кшталт, ви за мир в Україні чи за війну?

Георгій Тука (Фото:facebook.com/george.tuka)

- Багато залежить від постановки запитання...

- Саме так. Я добре пам’ятаю референдум щодо незалежності України. Питання там були поставлені так, що кожен трактував відповіді за власним бажанням. Питання було побудоване таким чином: чи ви за незалежну Україну в складі оновленого Радянського Союзу? Тобто людина не може розібратись, що саме з неї хочуть. Думаю, цього разу буде якась подібна маніпуляція.

- Раніше Сергій Сивохо, Вітольд Фокін та інші зондували ставлення суспільства до найрезонансніших питань. Чи може опитування 25 жовтня бути новим етапом такого прощупування? Наприклад, поставлять запитання чи варто давати воду в Крим, вносити особливий статус Донбасу в Конституцію і так далі...

- Допускаю такий сценарій. Команда Зеленського може отримати певні результати цього опитування і потім демонструвати їх для легітимізації тих чи інших рішень.

- Чому, на вашу думку, українців просто поставили перед фактом і чому саме зараз?

- Шукати логіку у діях команди Зеленського - абсолютно невдячна справа, там люди діють виключно ситуативно, а не за якимось певним планом. Можу допустити, що ця ідея виникла спонтанно і такою поспішністю діюча влада по-перше хоче не дати часу суспільству розібратись в ситуації, а по-друге не дати опозиційним силам часу і можливості розгорнути агітаційно-пропагандистську роботу з розкривання планів Зе-команди щодо проведення такого плану опитування.

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Автор: Ярослав Жарєнов, головний редактор видання «Телеграф».