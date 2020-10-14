Куди ж без Єрмака: дивний пост Офісу президента спантеличив користувачів мережі

Українці запідозрили главу ОП в політичних махінаціях.

У середу, 14 жовтня, Офіс президента України Володимира Зеленського відзначився неприкритим піаром свого керівника, Андрія Єрмака.

Ситуація викликала бурхливе обговорення в мережі, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що сьогодні ОП коротко відзвітував про участь Зеленського в урочистостях до Дня захисника, і показав фото покладання ним квітів до Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві.

При цьому в останньому реченні чогось додали, що на заході був і Єрмак.

Журналіст Сергій Сидоренко звернув увагу, що президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, президент Франції Еммануель Макрон, - жоден шановний в світі політик не потрапляв в такий казус.

Більш того, громадськості не відомі навіть імена керівників їх адміністрацій, оскільки їх згадка нарівні з настільки впливовими лідерами було б чистої води самопіаром.

Хоча в мережі можна знайти ім'я людини, що обіймає цю посаду в Росії, сам він теж нікому не відомий, на відміну від Єрмака.

Журналістка Марина Шашкова порівняла главу Офісу президента Зеленського з персонажем серіалу "Картковий будиночок", Френсісом Андервудом, який за сюжетом прийшов до влади виключно за рахунок політичних махінацій.