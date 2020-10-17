Результати ні про що не скажуть: українцям пояснили, чому "референдум" Зеленського марний

Блогер провів у себе опитування і пояснив, чому посилатися на результати "референдуму" "не тільки нерозумно, а й шкідливо".

Український журналіст і блогер Роман Шрайк пояснив, чому результати "референдуму", який буде проведено під час місцевих виборів 25 жовтня, ні про що не скажуть.

Шрайк провів опитування у себе в телеграм і поділився його результатами в соцмережі Facebook. Також він пояснив, чому в цій затії немає ніякого сенсу.

"Справа в тому, що навіть якщо в такому опитуванні візьмуть участь 5 мільйонів чоловік, його результати будуть куди менш достовірні, ніж правильно зроблений соцопитування з 2 тисячами респондентів. Репрезентативне опитування - це коли опитуваних підбирають за статтю, віком, місцем проживання відповідно до всією масою виборців. тобто створюють країну в мініатюрі ", - написав він.

Блогер зазначає, що мільйони жителів Львова проголосують не так, як мільйони жителів Харкова, а відповідь мільйонів студентів буде відрізнятися від відповіді мільйонів пенсіонерів. Точно так же відповіді будуть варіюватися в залежності від політичних поглядів респондентів.

"Тобто, саме по собі кількість опитаних не важливо. Важливо якість вибірки. А в опитуванні Зеленського візьмуть участь в першу чергу прихильники Зеленського. Прихильники Порошенко швидше за все опитування проігнорують, як надійде решта - одному Богу відомо", - вважає Шрайк.

Також він вказав, що ніхто не заважає одній людині поїздити по ділянках і кілька разів відповісти на ці питання.

"Тому результати всього цього титанічної праці, навіть якщо вони будуть чесно підраховані, можна сміливо викидати на смітник - вони не будуть говорити ні про що. Так що розмахувати цими результатами не тільки нерозумно, а й шкідливо", - підсумував блогер.

Як повідомлялося раніше, український політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що введення вільної економічної зони (ВЕЗ) з Донбасом, яке запропонував президент Володимир Зеленський, може загрожувати йому відразу чотирма статтями Кримінального кодексу.