Зеленський виступить в Раді з щорічним зверненням: стали відомі головні тези

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10:27 Сьогодні Телеграф Фото: Офіс президента України
У традиційному щорічному посланні президент України Володимир Зеленський зробить акцент на необхідності для українців дотримуватися карантинних заходів по захисту від коронавірусу, а також поговорить про перспективи вирішення проблем Донбасу та Криму.

У вівторок, 20 жовтня, президента України Володимира Зеленського в стінах Верховної Ради України виступить з традиційним посланням глави держави. Ключовими темами його послання буде створення формату "Кримська платформа", цілю об'єднання стане і повернення півострова Україні та захист прав кримчан в умовах анексії. В Офісі президента натякнули, що цю ініціативу українська сторона вже обговорила з країнами ЄС, Канадою, Туреччиною, Великобританією, заручившись їх підтримкою. Також Зеленський буде говорити, що Донбасу потрібна стратегія розвитку економіки, яка включить в себе переваги податкові та митні, арбітраж за міжнародними стандартами, можливості страхування військово-політичних ризиків для інвесторів.

- На вільних територіях Донецької та Луганської області ми будуємо новий Донбас, сильний, сучасний, безпечний і багатий, - цитує співрозмовника в ОП агентство "Інтерфакс". - Але щоб зробити таким регіон, який найбільше постраждав від російської агресії, потрібні особливі економічні умови, потрібна стратегія розвитку економіки Донецької і Луганської областей, робота над якою вже почалася.

В Україні за добу померли понад сотню хворих з COVID-19

Також президент планують повідомляти народним депутатам про початок будівництва двох військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону і розвіє чутки про скорочення фінансування армії в 2021 році.

Не залишить без уваги Володимир Зеленський і епідситуацію по коронавірус, так як показники захворюваності продовжують зростати, а лікарні в усіх регіонах України переповнені.

- Адаптивний карантин і менш суворі заходи безпеки були необхідні для відновлення економіки, але це не скасовує елементарних правил, - відзначило джерело в ОП. - Президент має намір звернутися до громадян, які, незважаючи на страшні щоденні цифри, або взагалі не носять маски, або роблять це для галочки.

Під час зустрічі з релігійними лідерами України президент повідомив, що жорсткий карантин в Україні буде введено знову, якщо кількість хворих за добу перевищить 9,5 тисячі осіб.

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Все по темі:

ВРУ, Зеленский, Карантин, Звернення, Коронавірус.

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Телеграф
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