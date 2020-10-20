Зеленський в Раді заговорив про російську агресію

Зазвичай президент уникає таких формулювань.

Виступаючи перед нардепами з щорічним посланням президент Володимир Зеленський заявив про російську агресію на Донбасі.

Ці слова прозвучали, коли Зеленський говорив про амністію після звільнення і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Він обіцяє, що амністія торкнеться мільйонів «наших громадян, на руках у яких немає крові, і які самі фактично знаходяться в заручниках у окупантів».

А пояснюючи необхідність створення вільної економічної зони на Донбасі він прямо сказав, що цей регіон «більше за всіх постраждав від російської агресії».

Момент на відео з 15:57

Варто відзначити, що зазвичай Зеленський обережний у висловлюваннях на цю тему і намагається уникати подібних формулювань. Зазвичай він називає російські гібридні війська на Донбасі «та сторона», що викликає у суспільства подив і невдоволення.

Вперше публічно Зеленський назвав Росію агресором під час виступу перед IT-спеціалістами у Києві 23 травня 2019 року.

«Ми сьогодні, як би сумно це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнах Балтії та агресору», - заявив тоді президент.