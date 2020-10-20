Як в КНДР: реакція нардепа з "Слуги народу" на виступ Зеленського викликала бурхливе обговорення в мережі

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Вівторок, 20.10.2020
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14:48 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Користувачів мережі насмішило відео з автором пенсійної реформи Галиною Третьякової, яка дивно поводилася під час виступу Володимира Зеленського.

У вівторок, 20 жовтня, глава української держави Володимир Зеленський виступав перед народними депутатами. Ця подія не обійшлося без конфузу.

Парламентський фоторепортер видання "Букви" зауважив, що депутат від фракції "Слуга народу" особливо "уважно" слухала президента України. На кожну його репліку Галина Третьякова схвально кивала.

"Коли згоден з президентом, з кожним словом", - написав він.

Користувачі Facebook відразу стали жартувати з цього приводу:

Зеленський в Раді заговорив про російську агресію

"У Туркменістані та Північній Кореї підлеглі ведуть себе саме так", "Це вона писала цей шматок", "Вона думає, що на концерт потрапила", "Нагадала Добкіна молодшого".

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Все по темі:

Володимир Зеленський.

Автор:

Телеграф
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