Зеленський вніс законопроект по Конституційному суду: що не так з документом

У відповідь на рішення Конституційного суду про скасовані кримінальної відповідальності за незаконне декларування президент Володимир Зеленський вніс до ВР законопроект з пропозицією припинити повноваження суддів КСУ.

Документ опублікований на Телеграм-каналі Klymenko Time.

У законопроекті всього дві статті. У першій "рішення КС від 27 жовтня 2020 року називається нікчемним (тобто не має правових наслідків) і прийнятим суддями Конституційного Суду" в умовах реального конфлікту інтересів ".

У другій йдеться про припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент прийняття цього рішення з антикорупційної політики. Також тут міститься припис суб'єктам призначення суддів Конституційного суду проектом закону "невідкладно розпочати процедуру відбору через конкурс нового складу суддів".

"У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що рішення Конституційного суду, через якого і почався скандал," не мало належного обґрунтування і виходить за межі конституційного подання ". При цьому в документі зазначено, що КСУ вдався до прийняття цього рішення нібито шляхом маніпуляцій і зроблено висновок:

"Отже, існує необхідність забезпечити збереження європейського і євроатлантичного вибору українського суспільства, дотримання принципу верховенства права конституційними органами, усунути загрозу національній безпеці України і забезпечити дотримання принципу верховенства права, встановленого Конституцією України", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на новину про появу президентського законопроекту політолог Євген Магда на своїй сторінці в Facebook нагадує основні положення закону, який регламентує діяльність Конституційного суду.

Журналіст і блогер Олена Яхно також нагадує, що суддів КСУ вибирають на 9 років, у них повний імунітет і їх рішення не можна оскаржити.

А нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Дубинський також висловився з приводу виклику голови КСУ на допит в Державне бюро розслідувань: "Ніхто нікуди не піде. Чергова штанга і підміна реальної правоохоронної діяльності піаром".

Як повідомлялося раніше, голова КСУ Олександр Тупицький повинен 2 листопада прийти на допит в Державне бюро розслідувань.