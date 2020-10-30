Скачать
П'ятниця, 30.10.2020
Відкриття реєстру електронних декларацій викликало галас в мережі
Відкриття реєстру електронних декларацій викликало галас в мережі
Євро і гривня падають: курс валют в Україні 30 жовтня
Євро і гривня падають: курс валют в Україні 30 жовтня
Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря
Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря
Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

Зеленський вніс законопроект по Конституційному суду: що не так з документом

Зеленський вніс законопроект по Конституційному суду: що не так з документом
09:06 Сьогодні Телеграф

У відповідь на рішення Конституційного суду про скасовані кримінальної відповідальності за незаконне декларування президент Володимир Зеленський вніс до ВР законопроект з пропозицією припинити повноваження суддів КСУ.

Документ опублікований на Телеграм-каналі Klymenko Time.

У законопроекті всього дві статті. У першій "рішення КС від 27 жовтня 2020 року називається нікчемним (тобто не має правових наслідків) і прийнятим суддями Конституційного Суду" в умовах реального конфлікту інтересів ".

У другій йдеться про припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент прийняття цього рішення з антикорупційної політики. Також тут міститься припис суб'єктам призначення суддів Конституційного суду проектом закону "невідкладно розпочати процедуру відбору через конкурс нового складу суддів".

"У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що рішення Конституційного суду, через якого і почався скандал," не мало належного обґрунтування і виходить за межі конституційного подання ". При цьому в документі зазначено, що КСУ вдався до прийняття цього рішення нібито шляхом маніпуляцій і зроблено висновок:

"Отже, існує необхідність забезпечити збереження європейського і євроатлантичного вибору українського суспільства, дотримання принципу верховенства права конституційними органами, усунути загрозу національній безпеці України і забезпечити дотримання принципу верховенства права, встановленого Конституцією України", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на новину про появу президентського законопроекту політолог Євген Магда на своїй сторінці в Facebook нагадує основні положення закону, який регламентує діяльність Конституційного суду.

Журналіст і блогер Олена Яхно також нагадує, що суддів КСУ вибирають на 9 років, у них повний імунітет і їх рішення не можна оскаржити.

А нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Дубинський також висловився з приводу виклику голови КСУ на допит в Державне бюро розслідувань: "Ніхто нікуди не піде. Чергова штанга і підміна реальної правоохоронної діяльності піаром".

Як повідомлялося раніше, голова КСУ Олександр Тупицький повинен  2 листопада прийти на допит в Державне бюро розслідувань.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Верховна Рада, Судди, Володимир Зеленський, Конституційний суд, Декларації.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Забавні привітання українською на День тренера
02 Свято 30 жовтня: народні прикмети і заборони
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Дощ з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні до кінця тижня
Дощ з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні до кінця тижня
Драгер зашкалив: в аеропорту під Києвом спіймали рекордно п'яного водія
Драгер зашкалив: в аеропорту під Києвом спіймали рекордно п'яного водія
Свято 30 жовтня: народні прикмети і заборони
Свято 30 жовтня: народні прикмети і заборони
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся