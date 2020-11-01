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У статті для FT Зеленський написав про російських маріонеток, які стоять за скандальним рішенням КСУ

У статті для FT Зеленський написав про російських маріонеток, які стоять за скандальним рішенням КСУ
Оновлено 20:39 Нд, 1 Листопад 2020 Телеграф Європейська правда Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський назвав відповідальних за скандальні рішення КСУ та іншими атаками на антикорупційну реформу.

Як говориться в його статті для Financial Times, що вийшла 1 листопада, за атаками на демократичні інститути України стоять "російські маріонетки і олігархи".

Зеленський заявив, що удар по антикорупційним інститутам є спробою зруйнувати важливі досягнення, які відбулися після Революції гідності завдяки українському громадянському суспільству і підтримки міжнародних партнерів.

"Ці рішення є частиною систематичних зусиль, спрямованих на те, щоб підірвати верховенство права, відкотити назад прогрес, досягнутий в боротьбі з корупцією, послабити наше суспільство і економіку, і зупинити євроатлантичну інтеграцію України", - написав Зеленський, зазначивши, що до цього рішення КСУ були і інші, щодо НАБУ і його керівників.

Він попереджає, що в КСУ очікують розгляду інші уявлення подані "проросійськими депутатами та іншими, яких підтримують олігархи". Вони стосуються банківської системи та ВАКС.

Зеленський зазначив, що Конституційний суд може "цинічно" зруйнувати життєво важливі реформи.

"Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція російських маріонеток і деякі впливові українські олігархи, які відчувають загрозу від роботи наших антикорупційних інституцій. Вони - проти інтеграції в ЄС і НАТО, проти співпраці України з МВФ та правового суспільства, від якого виграє 99%, а не 1% ", - зазначив президент, додавши, що не дозволить" темним силам "досягти успіхів у спробах провести" контрреволюцію".

Він також вказав, що глава КСУ знаходиться під підозрою через майно в окупованому Криму, яке до того ж не було задекларовано.

Зеленський відзначає, що ці судді повинні бути замінені "незалежними, шанованими юристами", а також оголосив про початок розслідування проти людей, що діяли в інтересах "добре відомих впливових фінансових груп і зовнішніх сил" для руйнування органів боротьби з корупцією.

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Також Зеленський написав, що доручив Кабміну розробити нову програму реформи судової гілки влади, за допомогою якої вийде очистити суди.

Завершив статтю Зеленський закликом до об'єднання реформаторських сил українського політичного і громадянського спільнот, а іноземних партнерів закликав продовжувати надавати Україні підтримку.

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КСУ, Володимир Зеленський.

Автор:

Телеграф
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