Найгірший з варіантів: в Україні розповіли, як план Кравчука для Донбасу вдарить по всій країні

План глави української сторони в ТКГ Леоніда Кравчука щодо припинення конфлікту на Донбасі і проведення місцевих виборів в регіоні зашкодить всій країні.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук висловився аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

На його думку, ВЕЗ на Донбасі створить "сіру зону" для обходу податків і відмивання грошей, при тому, що Україна буде ще й фінансувати умови для цього.

Також олігархи отримають можливість заново зареєструватися на нині окупованій території і потім стверджувати, що не виводили грошей з України, оскільки Донбас - її частина.

Тим часом регіональні еліти побачать, що влада може виконати навіть абсурдні вимоги, якщо достатньо пригрозити і повоювати. І це при тому, що на останніх виборах місцеві авторитети і без того посилилися, а Київ втратив основні важелі тиску.

Погано можуть сприйняти поблажки в ОРДЛО і ветерани, які заплатили кров'ю за українську незалежність під час бойових дій за регіон, а в підсумку отримають менші можливості розвитку бізнесу, ніж сепаратисти і місцеві клани.

"Ідеї Кравчука по ОРЛДО - найгірший з варіантів, - підкреслив Тишкевич. - Дуже сподіваюся, що у адекватної частини групи вистачить витримки послати нах *** як ідеї Кремля, так і бажання Кравчука зіграти на тих же тезах, але м'якше".