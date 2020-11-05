Скачать
Четвер, 05.11.2020
За добу COVID-19 підхватили понад 500 українських медиків, всього майже 10 тисяч нових випадків
За добу COVID-19 підхватили понад 500 українських медиків, всього майже 10 тисяч нових випадків
Рада прийняла держбюджет-2021 в першому читанні
Рада прийняла держбюджет-2021 в першому читанні
Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом
У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом

Найгірший з варіантів: в Україні розповіли, як план Кравчука для Донбасу вдарить по всій країні

Найгірший з варіантів: в Україні розповіли, як план Кравчука для Донбасу вдарить по всій країні
Оновлено 13:51 Сьогодні Телеграф Леонід Кравчук

План глави української сторони в ТКГ Леоніда Кравчука щодо припинення конфлікту на Донбасі і проведення місцевих виборів в регіоні зашкодить всій країні.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук висловився аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

На його думку, ВЕЗ на Донбасі створить "сіру зону" для обходу податків і відмивання грошей, при тому, що Україна буде ще й фінансувати умови для цього.

Також олігархи отримають можливість заново зареєструватися на нині окупованій території і потім стверджувати, що не виводили грошей з України, оскільки Донбас - її частина.

Тим часом регіональні еліти побачать, що влада може виконати навіть абсурдні вимоги, якщо достатньо пригрозити і повоювати. І це при тому, що на останніх виборах місцеві авторитети і без того посилилися, а Київ втратив основні важелі тиску.

Погано можуть сприйняти поблажки в ОРДЛО і ветерани, які заплатили кров'ю за українську незалежність під час бойових дій за регіон, а в підсумку отримають менші можливості розвитку бізнесу, ніж сепаратисти і місцеві клани.

"Ідеї Кравчука по ОРЛДО - найгірший з варіантів, - підкреслив Тишкевич. - Дуже сподіваюся, що у адекватної частини групи вистачить витримки послати нах *** як ідеї Кремля, так і бажання Кравчука зіграти на тих же тезах, але м'якше".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Леонид Кравчук, Вибори, Донбас, ОРДЛО, ВЕЗ, Ігар Тишкевич.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом
02 Путін "розпадається" на частини? Дивина в поведінці президента Росії спантеличила мережу
03 Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
04 Кравчук заговорив про вибори в Донецьку і Луганську і навіть назвав дату
05 За добу COVID-19 підхватили понад 500 українських медиків, всього майже 10 тисяч нових випадків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Пора міняти шини: синоптик попередила про нові примхи погоди в Україні
Пора міняти шини: синоптик попередила про нові примхи погоди в Україні
&quot;У чому сенс? Що він там перевіряє?&quot;: Богдан пройшовся по Зеленському через піар на дорогах
"У чому сенс? Що він там перевіряє?": Богдан пройшовся по Зеленському через піар на дорогах
Байден готується до президентства, але у Трампа не втрачають надії: як проходять вибори в США
Байден готується до президентства, але у Трампа не втрачають надії: як проходять вибори в США
Коронавірус побив &quot;рекорди&quot; в 11 областях України
Коронавірус побив "рекорди" в 11 областях України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся