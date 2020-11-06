Дубінський влаштував свою приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Схеми

Народний обранець від президентської партії «Слуга народу» Олександр Дубинський зареєстрував одну зі своїх громадських приймалень в київській квартирі Тимура Міндіча - бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в матеріалі журналістів-розслідувачів програми «Схеми».

Представники ЗМІ не змогли потрапити на прийом до нардепа в приймальню, розташовану в житловому будинку на вулиці Царика. А охоронецю будівлі і зовсім здивувався, коли почув про приймальну нардепа в зазначеному будинку.

Решта приймалень (їх 13. - Авт.) Дубинського розташовані на трьох поверхах в бізнес-центрі «Міленіум» на Володимирській, який належить ЗАТ «Фінансово-будівельна компанія« Глобал Естейтс », пов'язаним з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

У тому ж бізнес-центрі зареєстровані прийомні нардепів Ольги Василевської-Смаглюк і Олександра Куницького ( «Слуга народу»), Ігоря Палиці, Тараса Батенко та Ірини Констанкевич ( «За майбутнє») і позафракційного Руслана Требушкіна.

На думку експертів, реальні прийоми громадян зазвичай в таких офісах не проводяться. Але статус прийому нардепа ускладнює для правоохоронців проведення обшуків та інших слідчих дій.

Нагадаємо, Кравчук заговорив про вибори в Донецьку і Луганську і навіть назвав дату.