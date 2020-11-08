Україна ніколи не досягне успіху в переговорах по Криму і Донбасу - офіцер НАТО

Повернення окупованих територій Криму і Донбасу неможливо досягти шляхом переговорів у будь-якому форматі, навіть якщо США будуть їх учасником.

Про це сказав капітан Військово-морських сил США у відставці Гарі Табах, пише Obozrevatel.

"Цими розмовами ні Крим, ні Донбас не повернеться", - сказав Табах.

Він вважає, що людям, які ведуть переговори "дуже комфортно", а тому вони не захочуть, щоб переговорний процес будь-коли завершився.

"Вони літають першим класом, живуть в хороших готелях, їдять хорошу їжу, отримують прекрасні зарплати. А ще їх показують по телевізору, вони роблять розумні обличчя, їх слухають", - зазначив Табах.

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