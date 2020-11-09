Готувався штурм в'язниць в Донецьку: спливли дані про зрив серйозної операції української розвідки

Про зрив операції Головного управління розвідки по штурму в'язниць у Донецьку заявив підполковник ЗСУ Михайло Ніколов в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

Ніколов стверджує, що операція була зірвана в результаті зради в керівництві України.

За його словами, в грудні 2018 року була створена бойова група, яка пройшла тривалу підготовку до штурму в'язниць в Донецьку для звільнення українських полонених. Операцію санкціонував на той час президент Петро Порошенко, пізніше про неї було повідомлено президентом Володимиром Зеленським. Операція передбачалася як "останній козир" на випадок, якщо переговори з Росією про звільнення полонених зайдуть в безвихідь.

Ніколов стверджує, що 8 липня 2020 року базовий табір групи було взято штурмом спецназом СБУ, дивом обійшлося без жертв. У Києві був затриманий зі стріляниною командир групи Андрій Байдала, позивний "Швед".

Проти групи, за словами Ніколова, відкриті кримінальні справи за статтями "тероризм" і "створення організованої злочинної групи".

Ніколов заявив, що Міністерство оборони подало в СБУ доповідь про групу, підтвердило її повноваження і видачу її учасникам зброї.

Також він заявляє, що нинішній начальник ГУР МО Кирило Буданов не проявляє інтересу до роботи групи.

Ніколов вважає, що відбувається системний "злив" інформації про спецоперацію української розвідки, і що провали спецоперацій в 2020 році були організовані кимось, хто отримав доступ до інформації особливої важливості.