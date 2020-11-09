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Готувався штурм в'язниць в Донецьку: спливли дані про зрив серйозної операції української розвідки

Готувався штурм в'язниць в Донецьку: спливли дані про зрив серйозної операції української розвідки
Оновлено 17:12 Сьогодні Телеграф Фото: facebook Mikhail Lermontov-Nikolov

Про зрив операції Головного управління розвідки по штурму в'язниць у Донецьку заявив підполковник ЗСУ Михайло Ніколов в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

Ніколов стверджує, що операція була зірвана в результаті зради в керівництві України.

За його словами, в грудні 2018 року була створена бойова група, яка пройшла тривалу підготовку до штурму в'язниць в Донецьку для звільнення українських полонених. Операцію санкціонував на той час президент Петро Порошенко, пізніше про неї було повідомлено президентом Володимиром Зеленським. Операція передбачалася як "останній козир" на випадок, якщо переговори з Росією про звільнення полонених зайдуть в безвихідь.

Ніколов стверджує, що 8 липня 2020 року базовий табір групи було взято штурмом спецназом СБУ, дивом обійшлося без жертв. У Києві був затриманий зі стріляниною командир групи Андрій Байдала, позивний "Швед".

Проти групи, за словами Ніколова, відкриті кримінальні справи за статтями "тероризм" і "створення організованої злочинної групи".

Ніколов заявив, що Міністерство оборони подало в СБУ доповідь про групу, підтвердило її повноваження і видачу її учасникам зброї.

Також він заявляє, що нинішній начальник ГУР МО Кирило Буданов не проявляє інтересу до роботи групи.

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Ніколов вважає, що відбувається системний "злив" інформації про спецоперацію української розвідки, і що провали спецоперацій в 2020 році були організовані кимось, хто отримав доступ до інформації особливої важливості.

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Все по темі:

Донецк, Штурм, Юрий Бутусов, Звільнення, Михайло Ніколов.

Автор:

Телеграф
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