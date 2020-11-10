Байден може натиснути на Путіна в питанні Донбасу, але не просто так - генерал

Вирішити питання з поверненням Донбасу стане простіше з приходом до влади в США представника демократів - Джо Байдена. Але допомога в деокупацію територій можлива тільки при наявності конкретного плану з боку України.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України Микола Маломуж.

Генерал Маломуж вважає, що Україна повинна зацікавити глобальних світових гравців - США, Китай, країни ЄС. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на підтримку у врегулюванні ситуації на окупованих Росією українських територіях, перш за все на Донбасі. Таке об'єднання в свою чергу і можливе посилення санкцій з боку Білого дому може послабити Москву і змусити її йти на поступки.

Але союзники у вирішенні проблеми повинні отримати від України системні і практичні пропозиції. Керівництво країни має прописати конкретні кроки, а не обмежитися лише закликами покарати окупанта.

"Потрібен конкретний план, який відстоював би інтереси України, але враховував і інтереси глобальних світових гравців.« ДОПОМОЖІТЬ НАМ! » - не варіант. Потрібна більш значуща мотивація ", - вважає Маломуж.