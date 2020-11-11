Нехай спочатку заплатять: Садовий закликав зривати карантин вихідного дня у Львові

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні вводять карантин "вихідного дня". А тим часом у Львові міська влада не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Тому, що вважають це рішення дурним.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, передають "РБК-Україна".

На думку Садового, карантин вихідного дня призведе до значних збитків для закладів. Він упевнений, що спершу потрібно побудувати злагоджену системи компенсацій підприємцям і бізнесменам.

Таким чином мер Львова, закликав власників бізнесу уникати організації масових заходів в умовах пандемії коронавірусу, давши обіцянку проігнорувати рішення Кабінету міністрів про карантин на вихідних.

"Ми були і будемо разом з вами. Жодного дурного рішення місто не братиме. Ми повинні взяти зобов'язання з вами - ніяких банкетів, ювілеїв та весіль. Але якщо людина зайде в кафе, там є ті два-три столики, і він вип'є кави, то про який локдаун може йти мова. Нехай спочатку заплатять всім гроші на картки наперед, а потім будемо говорити про локдаун ", - зазначив Садовий.

Відео з місця подій:

Варто зазначити, що такий хід чинного мера Львова може бути пов'язаний з майбутнім другим туром виборів мера міста.

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