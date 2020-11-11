"Президентська карма?" Як падала довіра українців до Зеленському та Порошенко після інавгурації

З кожним днем у нинішнего президента України Володимира Зеленського падає рівень довіри серед українців. Так, через півтисячі днів роботи на своїй посаді його рейтинг зрівнявся з рейтингом попереднього президента Петра Порошенка.

Про це повідомляють результати опитування Центру Разумкова, опубліковані в Фейсбук.

За попередньою інформацією, Зеленський втратив відносну перевагу, яке ще зберігалося цього літа.

У порівнянні з Порошенком, баланси довіри разюче не відрізняються, крім кілька більшої частки тих, хто "повністю довіряє" Зеленському (майже 10 відсотків, в той час, як у Порошенка в листопаді 2015 року цей показник становив 6 відсотків).

"Для політика харизматичного типу це невелика перевага закономірно, але загальна ситуація з персональної довірою як головним політичним капіталом - катастрофічна ..." Президентська карма "?", - зазначає працівник Центру Разумкова Олексій Розумний.

Варто нагадати, що за результатами соцопитування станом на 5 листопада рівень довіри до Володимира Зеленського впав до 33%.

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