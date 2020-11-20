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П'ятниця, 20.11.2020
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Джерело розповіло про посилення конфлікту в оточенні Зеленського

Джерело розповіло про посилення конфлікту в оточенні Зеленського
Оновлено 09:58 Сьогодні Телеграф

Між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим намітився серйозний конфлікт. Не так давно з Офісу президента був звільнений перший заступник голови Сергій Трофимов, який теж не ладнав з Єрмаком.

Впливовий співрозмовник, який побажав залишитися анонімним, розповів "Телеграфу", що позиція Авакова щодо Єрмака посилилася після історії з "вагнерівцями". Глава МВС, за словами джерела, впевнений в зливі інформації українською стороною і вимагає знайти і покарати винного (-них).

"Розслідування історії з" вагнерівцями"свідомо зупинялося Офісом президента. Для суспільства робиться вигляд, що цієї операції чи то не було, то вона зірвалася з вини української сторони. У співробітників спецслужб результат цієї масштабної спецоперації викликає масу питань і тут вони знайшли союзника в особі Авакова", - говорить співрозмовник видання.

Втім, як уточнив інший співрозмовник "Телеграфа", Арсен Аваков пам'ятає спроби Андрія Єрмака змістити його з посади. І хоча глава ОП свою причетність до збору голосів за відставку глави МВС спростував, міністр переконаний, що це справа рук саме Єрмака.

Таке не забувається, зараз Аваков шукає (і що головне - знаходить) союзників, щоб в зручний момент викинути Єрмака з Офісу президента", - пояснює джерело.

Як відомо 29 липня 2020 року поблизу Мінська білоруські силовики затримали 32 росіянина, які, як стало відомо пізніше, були найманцями і прямували в треті країни транзитом через Білорусь.

За кілька днів до цього, 24 липня, в Офісі президента України проходила закрита нарада з приводу спецоперації української розвідки, метою якої було виманити і затримати в Україні найманців з ПВК "Вагнера", причетних до злочинів на Донбасі, в тому числі збитого малазійського "Боїнга "рейсу МН17. На нараді в ОП виникла суперечка, оскільки глава Офісу Андрій Єрмак вимагав скасувати операцію. Він аргументував це тим, що затримання росіян зірве переговорний процес з Дмитром Козаком і поставить під питання обмін полоненими. Глава Головного управління розвідки Василь Бурба наполягав на необхідності проведення операції, оскільки її готували протягом тривалого періоду часу і на це були витрачені серйозні кошти. Зеленський послухав Єрмака і переніс операцію на 30 липня.

Готувався штурм в'язниць в Донецьку: спливли дані про зрив серйозної операції української розвідки

Після провалу операції Василь Бурба вимагав провести розслідування і допитати учасників наради на детекторі брехні. Через кілька днів Бурба був звільнений.

Журналісти Юрій Бутусов і Яніна Соколова опублікували відомості, що операція української розвідки готувалася спільно з США. За задумом спецслужб, група з 33 чоловік переправлялася з Росії до Венесуели транзитом через Мінськ і Стамбул. Згідно плану, в літаку одному з пасажирів, роль якого виконав би співробітник СБУ, мало стати погано і літак посадили б в Києві. Після посадки на борт під виглядом медиків повинні були проникнути спецназівці і затримати "вагнерівців".

У провалі операції журналісти звинувачували Офіс президента. Зокрема, підозра впала на Андрія Єрмака, який виступав проти операції.

Після затримання в Білорусі президент Олександр Лукашенко через кілька тижнів передав "вагнерівців" Росії.

Автор: Ярослав Жаренов

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Арсен Аваков, Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Вагнерівці.

Автор:

Телеграф
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