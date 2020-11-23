Шостий ведмедик України: брауні Юлії Мендель викликали сміх і жарти в мережі

Прес-секретаря президента України Юлію Мендель висміяли за пост про недосконалого «шостого ведмедика брауні». На фото видно, що один з шести «ведмедиків брауні» не вийшов.

Цей пост вона опублікувала ввечері в неділю, 22 листопада, на своїй сторінці в Instagram. І хоча фото вона видалила через кілька годин, в мережі встигли зберегти скріншот.

Зараз в мережі активно обговорюють конфуз Мендель і всіляко жартують на цю тему:

Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що про Володимира Зеленського і йшлося в пості, раз Мендель його таки видалила.

"Бачите цей скрін? Оригіналу вже немає в Інстаграм - Мендель прибрала. Значить, коментар про "шостого" мав на увазі саме те, що зрозуміли читачі", - зазначив він.

Крім того, в мережі з'явилося безліч мемів, жартів і приколів про те, як Мендель знову осоромилася.

Також не оминули Юлію Мендель та "її ведмедиків" фотожаби.

Відзначимо, що раніше прес-секретар президента України Юлія Мендель осоромилася з повідомленням про коронавірус у Володимира Зеленського. "На жаль ... Президент почувається добре. Ми будемо повідомляти про стан його здоров'я", - написала Мендель.