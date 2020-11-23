Хто перемагає у другому турі місцевих виборів в Україні: попередні підсумки по містах

22 листопада пройшов другий тур місцевих виборів в 11 містах України. Таким чином з'явилися перші результати екзитполів по містах.
Дніпро
Борис Філатов - 78,75%;
Загід Краснов - 18,25%.
Черкаси
Анатолій Бондаренко, "За майбутнє", - 54,25%,
Віктор Євпак - 45,75%.
Слов'янськ
Вадим Лях, "Опозиційний блок", - 58,8%,
Павло Придворов, "Опозиційна платформа - За життя", - 41,2%.
Полтава
Олександр Мамай - 52,81%,
Сергій Іващенко - 47,19%.
Бердянськ
Валерій Баранов, "За майбутнє" - 51,42%,
Олександр Свідло, "ОПЗЖ" - 48,56%.
Львів
Андрій Садовий - 62,3%,
Олег Синютка - 37,7%.
Миколаїв
Олександр Сенкевич - 61,6%.
Владислав Чайка - 38,4%.
Ужгород
Богдан Андріїв - приблизно 53%,
Віктор Щадей - приблизно 47%.
Екзит пол не проводився, результати попередні.
Рівне
Віктор Шакірзян, "Рівне разом" - 50,94%,
Олександр Третяк, "ЄС" - 46,03%.
Нікополь
Олександр Саюк, "За майбутнє" - 55%,
Руслан Олійник, "Слуга народу" - 41%.
Варто відзначити, що на другий тур виборів прийшло трохи менше третини виборців.