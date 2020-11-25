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Росія включилася в переговори по Донбасу: розкрито подробиці "сенсації" на переговорах ТКГ

Росія включилася в переговори по Донбасу: розкрито подробиці "сенсації" на переговорах ТКГ
11:58 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 24 листопада, з'явилася звістка про "сенсаційний" поворот в переговорному процесі по Донбасу. Один з учасників української сторони в політичній підгрупі переговірників в Мінську у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Сергій Гармаш в коментарі «Телеграфу» розкрив подробиці гучного засідання.

"Представник РФ в ТКГ Олексій Дмитрієвський заявив, що Росія підтримує «План дій» по Донбасу, запропонований представниками ОРДЛО, - говорить Сергій Гармаш. - Росіяни завжди підтримують всі дії ОРДЛО. Так що сенсація не в цьому. Ось якби не підтримали - була б сенсація. Але в даному випадку сенсація в тому, що офіційний представник Росії в ТКГ сказав, що росіяни нічого проти пропозиції від ОРДЛО не мають. Більш того - запропонували розглядати їх як пропозиції російської сторони».

Таким чином, підкреслює Сергій Гармаш, російська сторона вперше за шість років взяла на себе відповідальність за прийняті рішення і фактично визнала себе суб'єктом - учасником переговорів, стороною конфлікту.

«Потім Дмитрієвський поправився, але слово вже було сказано, - продовжує Сергій Гармаш. - Так що вчора це було або застереження, яке дозволяє нам зробити певні дії (і ми зажадали, щоб РФ закріпити свою позицію документально, надіславши відповідні пропозиції в ТКГ саме від імені Росії), або - зміна позиції. Якщо РФ документально підтвердить свою позицію - це прорив. Він буде означати, що РФ реально включилася в переговори і зацікавлена у вирішенні конфлікту. Якщо ж цього не буде - значить, росіяни нас знову водять по колу, намагаючись суб'єктувати ОРДЛО і зняти з себе відповідальність. Відповідь ми можемо отримати вже в середу під час засідання ТКГ».

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Як відомо, Росія через представників Донецька та Луганська озвучила свій план, який передбачає проведення виборів на окупованому Донбасі, закріплення спеціального статусу ОРДЛО в Конституції України з подальшим виведенням військ РФ. У відповідь на це Україна запропонувала так званий "план Кравчука", яким пропонується в найближчі тижні демілітаризувати територію ОРДЛО і вже в березні провести там вибори за українським законодавством.

Полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю "Телеграфу" висловив думку, що своїми діями президент Володимир Зеленський хоче заморозити війну на Донбасі, що є не найгіршим варіантом для України.

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Леонид Кравчук, Донбас, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, ТКГ, Олексій Дмитрієвський, Сергій Гармаш.

Автор:

Телеграф
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