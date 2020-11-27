МВФ наблизив транш для України: журналіст назвав ключову умову

На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України прийняв зміни до проекту держбюджету на 2021 рік і проект, за яким директор НАБУ залишається на своєму посту, - це могло бути умовою МВФ для виділення траншу.

Таку думку на своєму каналі в телеграм висловив журналіст "1 + 1" Євген Куксін.

Прем'єр Денис Шмигаль стверджує, що проект бюджету був узгоджений з МВФ. А другим питанням на засіданні Кабміну 26 листопада було розгляд проекту закону про діяльність НАБУ, за яким звільняти директора організації отримує право Верховна Рада.

Звільнити директора Бюро можна буде на підставах, зазначених у законі, або в разі призначення нового, - йдеться в заяві уряду, проте не уточнюється, які саме підстави для цього потрібні.

На думку Куксіна, МВФ міг узгодити бюджет України на 2021 рік за умови прийняття проекту закону про НАБУ.

"Виходить, збереження Артема Ситника директором Бюро є ключовою умовою отримання траншу", - підкреслив журналіст.

Відзначимо, фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що в ситуації з локдауном виходом для України стане "налагодження відносин" з МВФ.