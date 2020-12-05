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Субота, 05.12.2020
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Миротворці Путіна несуть смерть, хаос і розруху, - генерал розповів про загрозу для України

Миротворці Путіна несуть смерть, хаос і розруху, - генерал розповів про загрозу для України
Оновлено 11:58 Сьогодні Телеграф "Миротворці" Росії

Генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010) Ігор Романенко розповів «Телеграфу» про те, чим небезпечні російські «миротворці».

«Так звані російські «миротворці» нещодавно з'явилися в районі Нагірного Карабаху. Роспропаганда підносить цю подію так, ніби РФ - голуб миру. Але потрібно розуміти справжню ціну російської «миротворчості». Це - жертви, руйнування, смерть і хаос. Якщо той, на кого РФ поклала око, спробує відстоювати свою землю, незалежність. Це проходили багато разів. Україна зараз проходить це в черговий раз», - підкреслює Ігор Романенко.

Миротворці Росії в Карабасі

Він звертає увагу на ситуацію в Білорусі, де негласні російські «миротворці» все більше підбирають під себе владу. Чим створюється все більше явна загроза для України з півночі.

«У Придністров'ї російські «миротворці» стоять офіційно. Тому Молдова досі не зуміла повернути цю територію. Якщо подивитися на карту, з урахуванням обстановки в Білорусі, Україні знаходиться в напівкільці російських військ або територій, через які ті можуть пройти», - каже генерал.

Росії завжди мало! Досвід Вірменії і Білорусі показав нову небезпеку для України, - генерал

Незважаючи на перемогу прозахідної Майї Санду в президентських перегонах в Молдові, підконтрольний проросійському Додону парламент вже обмежив її повноваження. Зрозуміло - за чиєю вказівкою.

«Санду зробила заяви з приводу необхідності виведення російських« миротворців »з Придністров'я. І відразу - негативна реакція Пєскова, Лаврова. І спроба кремлівської маріонетки Додона фактично узурпувати владу. Чому? А тому що «миротворці» - це передові загони озброєних сил РФ. І конфлікти, які роздуває Росія, вводячи потім туди своїх «миротворців» - це спосіб впливу на сусідні держави. Втягування їх у свою геополітичну орбіту. Перетворення в своїх васалів. Так що перед Україною - серйозні виклики, - впевнений Ігор Романенко. - Ми оточені відверто ворожими територіями (РФ), окупованими територіями (Крим, Донбас, Придністров'я), територіями, які все більш явно відходять в орбіту Росії (Білорусь). Тому так важливі сектор безпеки і оборони України, активна військово-дипломатична позиція. Тому так важливо постійно взаємодіяти з НАТО, поглиблювати і розширювати цю співпрацю. І, судячи з дій Альянсу в тому ж Чорноморському регіоні, країни НАТО теж розуміють загрозу. І готові на неї реагувати».

Автор: Андрій Пітонов

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Молдова, Карабах, Росія, миротворці, Донбас, Игорь Романенко, Україна, Білорусь.

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