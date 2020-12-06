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Кравчук пригрозив Росії новими проблемами через Донбас

Кравчук пригрозив Росії новими проблемами через Донбас
Оновлено 10:01 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Якщо українська сторона не буде бачити прогресу в переговорному процесі по Донбасу, вона може вимагати відключення РФ від міжнародної розрахункової системи SWIFT.

Таку думку висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук під час ефіру телеканалу "Україна 24".

За словами Кравчука, ситуація отримає свою оцінку до кінця грудня і, найімовірніше ця тривала "переговорна пауза" може стати "початком нового стандарту розуміння ситуації, пошуків нових впливів і пропозицій про тиск на агресора".

"Якщо РФ не хоче домовитися дипломатичним політичним шляхом, ми повинні зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через загальний тиск світової спільноти і України", - заявив політик.

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Відзначимо, що політичний оглядач Сергій Розенбаум нагадав, що у Зеленського залишився тиждень, щоб закінчити війну на Донбасі.

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Все по темі:

Леонид Кравчук, Росія, Донбас, ТКГ, Україна.

Автор:

Телеграф
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