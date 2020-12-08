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Вівторок, 08.12.2020
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Айдер Муждабаєв: Переговори з Росією зайшли в глухий кут, допомогти може тільки одна людина

Айдер Муждабаєв: Переговори з Росією зайшли в глухий кут, допомогти може тільки одна людина
09:24 Сьогодні Телеграф

Чому не спрацювали нормандський і мінський формати - і як можна зрушити переговори з Росією з мертвої точки, домігшись реальних зрушень у вирішенні конфлікту на Донбасі? Своєю точкою зору з «Телеграфом» поділився журналіст Айдер Муждабаєв - заступник гендиректора телеканалу ATR.

«Формат спочатку не передбачав ніякого результату. Росія не збирається йти з української території - ні за яких умов, - упевнений Айдер Муждабаев. - Формат переговорів - фейковий, театральний, Передбачає процес, а не результат. Завдяки таким гібридним угодам вдається хіба що утримувати санкції проти Росії. На незначному рівні, але все ж... »

За його словами, єдине, що хоч якось вирішувалося в нормандському форматі - питання обміну взаємноутримуваними особами. Як це називають.

«Насправді - терористів міняли на заручників, - підкреслює журналіст. - Але останнім часом і цього немає. Путін ставить політичні умови в обмін на людей. Росія веде себе як терористична держава. Захоплення людей і висунення політичних вимог - це логіка терористів. Так, в обмін на кримських татар, я впевнений, Путін вимагає подачу води до Криму. А обмін «всіх на всіх» ставить в залежність від прийняття законопроекту про статус Донбасу із внесенням змін до Конституції України. З огляду на, що Кремль вимагає, щоб в українській Конституції написали щось на кшталт «ми залежимо від РФ на віки вічні», в переговорах - абсолютний тупик. Воду окупованому Криму Україна не дасть, як і не буде і міняти Конституцію на догоду росіянам».

Айдер Муждабаєв вважає, що якісь зрушення в переговорах, включаючи обмін, можливі лише за умови жорсткого тиску на Росію з боку колективного Заходу.

«Тільки тоді може зрушитися хоча б гуманітарна частина проблеми. Все інше - завмерло, поки Путін керує Росією, поки та має волю і силу безкарно завойовувати чужі території. Сама вона не віддасть нічого із завойованого, - підкреслює журналіст. - Як не віддала і Нагірний Карабах, наповнивши його «миротворцями». Здобуток в російській ментальності повертати не прийнято. Ніколи і нічого Росія не поверне сама».

На думку Айдера Муждабаєва, багато буде залежати від нового президента США - Джо Байдена.

«При Трампові ми 4 роки не бачили США у світовій політиці як дійову особу. Лише силами Конгресу вдавалося утримувати на нинішньому рівні санкції. Але якщо Америка повернеться в кабіну пілота - Путіну доведеться погано. Слідом за США весь Захід - бажає чи ні - буде посилювати тиск на Росію. Іншого шляху немає. Хіба що війна», - резюмує журналіст.

Український журналіст Роман Цимбалюк, який проживає в Москві, в інтерв'ю "Телеграфу" розповів, чого Кремль очікує від президента України Володимира Зеленського в ракурсі Донбасу.

А глава української делегації в Тристоронній контактній групі Донбасом Леонід Кравчук пригрозив Росії відключенням від SWIFT.

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

США, Джо Байден, Росія, Крим, Донбас, Нормандский формат, Україна, Айдер Муждабаєв.

Автор:

Телеграф
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