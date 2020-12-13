Разумков терміново скликає голів фракцій: що будуть обговорювати

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає засідання глав парламентських фракцій на 14 грудня.

Про це повідомляє народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Повідомляється, що нардепи повинні обговорити порядок денний роботи на наступному тижні. Нарада призначено на 10:00.

Ймовірний порядок:

- готовність бюджету 2021 (голосування призначене на 15 грудня);

- порядок розгляду закону про особливий статус Донбасу (він буде прийнятий, якщо всі депутати проголосують відразу в цілому);

- кадрові призначення;

- графік роботи ВРУ під час січневого локдауну.