Скачать
Неділя, 13.12.2020
Рішення суду в Гаазі щодо Криму та Донбасу буде вкрай болючим для Путіна - експерт
Рішення суду в Гаазі щодо Криму та Донбасу буде вкрай болючим для Путіна - експерт
Разумков терміново скликає голів фракцій: що будуть обговорювати
Разумков терміново скликає голів фракцій: що будуть обговорювати
В Україні вже більше 15 тисяч жертв коронавірусу
В Україні вже більше 15 тисяч жертв коронавірусу
"Кір набагато страшніший ковіда!" Одкровення лікаря з 30-річним стажем
"Кір набагато страшніший ковіда!" Одкровення лікаря з 30-річним стажем

Разумков терміново скликає голів фракцій: що будуть обговорювати

Разумков терміново скликає голів фракцій: що будуть обговорювати
Оновлено 12:19 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає засідання глав парламентських фракцій на 14 грудня.

Про це повідомляє народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Повідомляється, що нардепи повинні обговорити порядок денний роботи на наступному тижні. Нарада призначено на 10:00.

Ймовірний порядок:

- готовність бюджету 2021 (голосування призначене на 15 грудня);
- порядок розгляду закону про особливий статус Донбасу (він буде прийнятий, якщо всі депутати проголосують відразу в цілому);
- кадрові призначення;
- графік роботи ВРУ під час січневого локдауну.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Верховна Рада, Дмитро Разумков, Ярослав Железняк, Засідання, Повістка дня.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Кір набагато страшніший ковіда!" Одкровення лікаря з 30-річним стажем
02 Разумков терміново скликає голів фракцій: що будуть обговорювати
03 Курс долара може впасти нижче 28: озвучений прогноз
04 В Україні вже більше 15 тисяч жертв коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Машину каршерінгу зім'яло до невпізнання: ексклюзивні фото смертельної аварії в Києві
Машину каршерінгу зім'яло до невпізнання: ексклюзивні фото смертельної аварії в Києві
Кремлю не потрібна гаряча війна на Донбасі: який сценарій Путін придумав для України
Кремлю не потрібна гаряча війна на Донбасі: який сценарій Путін придумав для України
Красиві привітання і яскраві листівки на День ангела Андрія
Красиві привітання і яскраві листівки на День ангела Андрія
Три сценарії для Донбасу: нова війна або два інших поганих варіанти
Три сценарії для Донбасу: нова війна або два інших поганих варіанти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся