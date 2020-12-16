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Бракує 250 мільярдів: на що виділили гроші в держбюджеті на 2021 рік (інфографіка)

Бракує 250 мільярдів: на що виділили гроші в держбюджеті на 2021 рік (інфографіка)
Оновлено 13:46 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

У вівторок, 15 грудня, Верховна рада прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік. Доходи держбюджету передбачені в сумі 1 092 083,3 млн гривень, що на 6,9% (на 70 031,4 млн гривень) більше, ніж у 2020 році.

За відповідне рішення проголосували 289 нардепів.

Текст проекту закону до другого читання (проект № 4000) оприлюднено на сайті Верховної ради.

Витрати держбюджету на 2021 рік передбачено в сумі 1 328 201,6 млн гривень, що 4,5% (на 57 524,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році).

На що виділили гроші в держбюджеті:

  • Безпека і оборона - 267 млрд гривень;

  • Соцсфера - 324 млрд гривень;

  • Освіта - 174 млрд гривень;

  • Медицина - 156 млрд гривень;

  • Пенсійний фонд - 203 млрд гривень;

  • Велике будівництво - 150 млрд гривень;

  • Малий і середній бізнес - 12 млрд гривень;

  • Підтримка регіонів - 9,4 млрд гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні.

Для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - тисяча вісімсот п'ятьдесят чотири гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.

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Законом встановлюється в 2021 році мінімальна заробітна плата:

в місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 гривень;

в погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні, з 1 грудня - 39,12 гривні.

З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата складає 5000 гривень.

Дефіцит бюджету на 2021 зменшили з 6% до 5,5% ВВП, що становить 246,6 мільярда гривень.

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Все по темі:

Бюджет, Верховна Рада, Україна, Держбюджет-2021.

Автор:

Телеграф
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