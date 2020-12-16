Бракує 250 мільярдів: на що виділили гроші в держбюджеті на 2021 рік (інфографіка)

У вівторок, 15 грудня, Верховна рада прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік. Доходи держбюджету передбачені в сумі 1 092 083,3 млн гривень, що на 6,9% (на 70 031,4 млн гривень) більше, ніж у 2020 році.
За відповідне рішення проголосували 289 нардепів.
Текст проекту закону до другого читання (проект № 4000) оприлюднено на сайті Верховної ради.
Витрати держбюджету на 2021 рік передбачено в сумі 1 328 201,6 млн гривень, що 4,5% (на 57 524,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році).
На що виділили гроші в держбюджеті:
Безпека і оборона - 267 млрд гривень;
Соцсфера - 324 млрд гривень;
Освіта - 174 млрд гривень;
Медицина - 156 млрд гривень;
Пенсійний фонд - 203 млрд гривень;
Велике будівництво - 150 млрд гривень;
Малий і середній бізнес - 12 млрд гривень;
Підтримка регіонів - 9,4 млрд гривень.
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні.
Для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - тисяча вісімсот п'ятьдесят чотири гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.
Законом встановлюється в 2021 році мінімальна заробітна плата:
в місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 гривень;
в погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні, з 1 грудня - 39,12 гривні.
З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата складає 5000 гривень.
Дефіцит бюджету на 2021 зменшили з 6% до 5,5% ВВП, що становить 246,6 мільярда гривень.