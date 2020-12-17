Стало відомо, скільки українцям буде коштувати утримання Верховної Ради в 2021 році (інфографіка)

У 2021 році на апарат Верховної Ради України нардепи виділили 2,536 млрд гривень. З них найбільша сума - 655,4 млн - піде на зарплати парламентаріїв.

Такі суми передбачаються законом про державний бюджет на 2021 рік, який прийняли у вівторок, 15 грудня.

На утримання одного народного депутата Верховної Ради обійдеться українцям в 344 тисячі гривень. Майже така ж сума була закладена на 2020 рік. Відзначимо, що в цю суму не входить заробітна плата обранця і його помічників.

Так, на наступного року на одного народного депутата заклали такі витрати:

на проїзд - 90 000 грн;

на відрядження помічників - 8 000 грн;

на телефонні розмови - 4 890 грн;

на канцелярію - 1 500 грн;

Крім того, компенсація вартості оренди житла або найму номерів в готелях обійдеться бюджету в 237 900 гривень витрат на рік. Ця сума розбивається по місяцях і варіюється в залежності від того, скільки днів має місяць.

Наприклад, в січні, який має 31 календарний день, одному парламентарія виділяється 20 150 гривень, а на лютий, в якому 28 днів, передбачається 18 200 гривень.