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Рейтинг Зеленського невблаганно падає: за кого готові голосувати українці (інфографіка)

Рейтинг Зеленського невблаганно падає: за кого готові голосувати українці (інфографіка)
Оновлено 15:11 Сьогодні Телеграф

Рейтинг чинного президента Володимира Зеленського впав практично в три рази в порівнянні з 73,22% голосів, які українці віддали йому на президентських виборах 2019 року.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня.

Так, якби вибори відбулися найближчим часом, то за кандидатуру Зеленського проголосували б 26,5% тих, хто має намір голосувати, і визначився з вибором.

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У свою чергу, за Петра Порошенка проголосували б 14,3%, Юрія Бойка - 10,1%, Юлію Тимошенко - 9,8%. Віктора Медведчука - 7,7%, Володимира Гройсмана - 6,4%, Ігоря Смешка - 6,0%, Дмитра Разумкова - 4,1%, Олега Ляшка - 3,6%.

Зеленский Рейтинг

Нагадаємо, у другому турі виборів президента України в 2019 році за кандидата на пост голови держави Володимира Зеленського проголосували 73,22% виборців, тоді як діючий президент Петро Порошенко набрав 24,45% голосів.

Як повідомляв "Телеграф", за даними опитування, проведеного в серпні 2020 року близько 33,4% населення проголосували б за Володимира Зеленського.

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Все по темі:

Рейтинги, Вибори, Володимир Зеленський, Президентські вибори.

Автор:

Телеграф
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