У Зеленського нудне обличчя, йому вже не вірять: яких фішок чекати від новорічного звернення президента

Чи варто чекати сюрпризів і «фішечок» від новорічного звернення президента Зеленського? Яким воно може бути - і чому? Про це «Телеграфу» розповів політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

«Зрозуміло, що Зеленський мав би говорити щось позитивне. Але проблема в тому, що позитиву немає. Це стосується всіх громадян України - нашого здоров'я фізичного, фінансового... У боротьбі з коронавірусом і спровокованою ним кризою (топ-теми року, що минає) ми бачимо катастрофічні за наслідками рішення центральної влади, - підкреслює Віталій Бала. - Убивчі карантини, «розпил» коштів ковід-фонду, неготовність (хоч час був) нашої медичної системи до другої хвилі, маніпуляція зі статистикою... Природно, Зеленський буде бажати здоров'я (вже бажав в різдвяному привітанні 25 грудня християнам західного обряду). Але, як на мене, з його вуст це виглядає некоректно».

Експерт радить президенту і його оточенню зробити привітання максимально офіційно-формальним, а побажати, перш за все, витримки.

«Якщо це буде в їх «квартальному» стилі, з «фішечками», це викличе більше негативу, - впевнений Віталій Бала. - Втім, не факт, що вони це розуміють. Адже спочатку ця влада взагалі заявила, що їй не потрібні технологи. Мовляв, вона знає як спілкуватися з народом, як вибудовувати комунікації. На ділі бачимо суцільні провали і в цьому. Люди, некомпетентні в політиці, в економіці, не можуть нормально сформулювати ні стратегій, ні думок... І навіть найнятий умовний технолог (Михайло Подоляк) не допоміг. Немає позитивної історії. Більш того, в одному з інтерв'ю озвучив деяких людей, яких залучив до співпраці. Технологи так зазвичай не роблять. Наше агентство так точно... Коли розповідаєте, з ким працюєте, це вже не технологи, це - пропагандисти».

З огляду на, що глава держави буде зустрічати Новий рік в резиденції «Синьогора» в селі Гута (Івано-Франківська обл.), Віталій Бала не виключив, що заради «фішечки» можуть показати Зеленського на лижах.

«Типу - а дивіться, я ще й так можу. Таке собі звернення до процесі фрістайлу. Але, як я вже зазначав, це скоріше вдарить по рейтингу, ніж підніме його. А так... Що б зараз Зеленський не сказав, йому вже не вірять. Тому що робиться все з точністю навпаки. Все це мені нагадує класичну фразу покійного Кернеса під час знаменитого запису звернення Добкіна до харків'ян: «У тебе нудне обличчя, тобі грошей ніхто не дасть». Ось і у Зеленського останнім часом - нудне обличчя... Як би він не намагався посміхатися. Видно, що в ньому немає вже того вогника, що був раніше», - резюмує директор Агентства моделювання ситуацій.

Автор: Андрій Пітонов