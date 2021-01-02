"Слюнтяї" ніколи війн не вигравали! Цю владу треба змінювати, - Геннадій Москаль

Геннадій Москаль в різні роки працював заступником міністра внутрішніх справ України, був головою Закарпатської обласної державної адміністрації, Луганської облдержадміністрації, заступником голови Служби безпеки України, керівником Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Він - народний депутат 6-го та 7-го скликань, кандидат юридичних наук. Людина, яка знає багато чого про каламутні води української політики. Людина, яка за словом в кишеню не лізе, свої погляди не приховує, ситуацію не прикрашає. Тому як співбесідник для журналістів – це просто скарб. На порозі нового року «Телеграф» поговорив з Геннадієм Москалем про найважливіші події 2020-го, дії «зеленої влади» та перспективи України.

- Цей рік пройшов під знаком коронавіруса. Оцініть дії нашої влади по боротьбі з пандемією.

- Якщо коротко - беглузді та неадекватні. Бачили, як скаче в нас статистика по ковіду? Тому що влада маніпулює, підлаштовуючи її під якісь дати, під свої рішення... Згідно з законодавством, запобігати розповсюдженню інфекційних хвороб в нас має Санітарно-епідеміологічна служба (СЕС). Яку в нас фактично знищили. Чому її ще не відновили? Щоб в кожному районі була своя лабораторія, щоб надали необхідні реактиви, щоб було більше тестів... Так ні! Цій владі подобається в ручному режимі керувати грошима, статистикою, та всім. При тому, що керувати вона на вміє...

- Що скажете про економічні рішення в цьому плані?

- Економічній фактор – це взагалі злочин. У тому числі - введення локдауну навесні, карантину вихідного дня восени, намір ввести жорсткий карантин в січні. Скільки українців втратили гроші, бізнеси!

Між тим, районні лікарні, особливо в маленьких ОТГ, в занедбаному стані, фінансування немає.

Майже все розвалено то розпиляно під гаслами боротьби з корона-кризою.

Рано чи піздно це все буде предметом розслідування. Влада не вічна.

- Протистояння влади та представників малого бізнесу посилюється. Чи може це призвести до більш жорстких зіткнень?

- Авжеж. Люди стрімко бідніють, а їм хочуть ще більш закрутити гайки. В кінці грудня я прийшов на Подолі на Житній ринок. Майже немає покупців! І це в такий час – передноворічний! Покупна спроможність людей значно впала. Протистояння ФОПів з владою може призвести до чогось більш жорстокого. Я як адвокат – теж самозайнятий. І я не прошу нічого – дайте мені заробити для себе. Чим більше я зароблю, тим більш сплачу податків. А у деяких є ще й наймані працівники. Навіщо ви дратуєте?! Навіщо ріжете курку, що несе золоті яйца? Мабуть, тому що до влади прийшли люди, які нічого не розуміють в держуправлінні, в податкових процесах, в економіці, політиці... Та майже у всьому, що потрібно для такого роду праці.

Але тут багато у чому винні ті, хто їх обирав. Яскравий приклад – після страшних пожеж, що відбулися цього року в Луганській області, якою я колись керував, мені дзвонять постраждалі. Розповідають, що їм майже ніхто не допомагає. Вони обрали депутатами тих, кого майже не знали. Повелися на бренд «Слуги народу». І ось – маєте... Люди лишилися голі, босі, зі спаленими будинками. Велику частину компенсації, яку їм наче виділили, до них не дійшла. А достукатися до своїх «обранців» вони не можуть...

- Як треба повертати окупований Донбас?

- Вже давно зрозуміло, що Мінські угоди - це тупік. Схоже, тільки Зеленський, Єрмак та Кравчук цього не бачать. Які вибори в ОРДЛО? Де там реєстр виборців? Як будуть створювати окружні, дільничі виборчі комісії? Як забезпечити участь всіх політичних партій, які зареєстровані в Україні? Де гарантії, що їх туди пустять? А якщо пустять, чи не стануть вони заручниками? Хто будет контролювати процес? ОБСЄ? Та це «нульова організація»...

Якщо нас так давлять політичною частиною «Мінську» - чому ми мовчимо, що те ж Дебальцево, за Мінськими угодами, має бути на підконтрольній території. І ще багато чого... Окупанти це захопили, ми «прожували»... Все на когось надіємось. То на Суркова, то на Волкера, то на Козака, то на Єрмака, то ще на якогось «дядю». Ми не показуємо силу. Слюнтяї ніколи війн не вигравали!

Треба нарощувати Збройні сили. Не так, як сьогодні. Не проковтувати, коли в нас стріляють – давати відповідь вдвічі-втричі сильнішу. Потихеньку відбивати хоча б те, що в нас загарбали всупереч Мінським угодам.

Ми бачимо немало прикладів - хто наростив міць и був більш нагліший – той й виграє. А сю-сю-сю, мусі-пусі – це не про перемогу.

- Як оцінюєте діяльність української сторони в Тристоронній контактній групі?

- Ніяк. Нуль. Кравчук – колишній ідеолог, який боровся з «світовим імперіализмом, сіонізом та українським буржуазним націоналізмом». Для чого його було брати в ТКГ? Його там ніхто не сприймає. Всі з нього сміються. Схоже, у тих, хто приймає рішення на найвищому рівні, відсутнє розуміння, в якій критичній ситуації опинились Україна...

- Щось зміниться для нас на краще після того, як Путін вже не буде президентом Росії?

- Режим його рано чи піздно впаде. Сам піде, чи знайде наслідника. Але я не вірю, що біологічний чи політичний відхід Путіна щось змінить для нас. Деякі експерти кажуть, що наступним президентом Росії може стати діючий міністр обороні РФ - Шойгу. І чи він будет кращий за Путіна? Навряд...

- Чи достатньо підтримує нас світове співтовариство в протидії російській агресії?

- Світове співтовариство на нас давно махнуло рукою. Глибока стурбованність – та й годі. Ніхто вже нас ні в чому, як слід, не підтримує... Багато чого покаже, хто з України буде запрошений на інаугурацію Джо Байдена. Можуть запросити, на мою думку, Порошенка та Яценюка. Байден їх особисто знає, він з ними співпрацював. Якщо Зеленського не запросять, йому треба буде терміново пакувати речі - і йти хоча б білетером в "95 квартал". В артисти він вже не годиться. Кого він буде критикувати, якщо сам був у владі? Та й не повірить йому вже ніхто – ні як політикові, ні як артистові.

- А що скажете про діяльність Офісу президента?

- А що про нього казати? Усі наші негаразди від того, що немає менеджера по державному управлінню. Єрмак робить все, щоб Зеленський не знав про реальний стан речей в Україні. Наспівує президентові: «Все в нас добре, народ вас любить...». А сам майже все вже перетянугув на себе... От тільки ради цьому «всьому» дати не може.

- Назвіть головні провали центральної влади в цьому році.

- Так всюди – провали. В ситуації на Донбасі, в економіці, в боротьбі з пандемією, внутрішній, зовнішній політиці. Показова ситуація на Закарпатті, де все розхитують самі ж «слуги». Вони пролетіли на виборах міських голів у всіх облцентрах. Тому намагаються захопити хоча б облради. Але на Закарпатті в них виявилося лише 12 з 64 місць в облраді. І що вони зробили? Почали погрозами та грошима робити «коаліцію». Але представники КМКС (Партія угорців України) на це не дали згоди. Після цього й з'явилися загрозливі написи - нібито від представників Правого сектора на адресу угорців Закарпаття. На мою думку, то робила СБУ по команді «слуг». Приїхала бригада з центрального апарату СБУ. Саме вона, гадаю, розміщала провокативні агітки, зверення ніби-то від Правого сектору. «Ми прийдем до тебе» і таке інше... Повний шантаж. А коли за КМКС вступилася Угорщина, ми з нею побили горшки. Країна НАТО, ЄС, куди ми йдемо за Конституцією. Навіщо знову провокатувати конфлікт? І хто ж увійшов до коаліції зі «слугами» в облраді? «Батьківщина» та «Європейська солідарність», які обіцяли, що не будуть навіть ср*ти на одному гектарі з «Слугою народу»... Отака «політика», «принципи» та «стратегія».

- Зважаючи на це (та не лише на це) - бути чи не бути достроковим виборам в Україні (парламентським, президентським)?

- Вони вже перезріли - хочуть «слуги» того чи ні. Будучи від початку до кінця на Майдані 2013-2014, не хотів би ще одного. Україна його не переживе. Незважаючи на те, що «слуги» синіючими пальцами тримаються за владу, вони або самі підуть достроково, або їх змусить це зробити вулиця. Краще б шли самі...

- Які загрози стоять перед Україною в 2021 році?

- Ми катимося в фінансову, політичну, соціальну прірву. Народ стогне від низки криз, від вкрай низького рівня життя. А влада підвищує ціни, тарифи, намагається підняти ще й податки. Соціальне закипання вже зриває кришку. Регіони все частіше протиставляють себе центру, а це – шлях до федералізації.

Коли Росія побачить, що Україна остаточно некерована, в нас можут відтяпати нові території. Якби там себе не заспокоювали деякі, РФ не забула про проект "Новоросія". Який, нагадаю, окрім Донецької та Луганської областей включав в себе також Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську, Одеську, Миколаївську та Херсонську області.

- Як мінімізувати ризики?

- Ця влада вже не може нічого зробити. Треба міняти владу. Мають прийти менеджери, які розуміють у державному будівництві, військовому ділі, міжнародних відносинах. І чим швидше – тим краще для України.

Автор: Андрій Пітонов