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Україна готувала план повернення Криму: генерал розповів про зраду в лавах ЗСУ

Україна готувала план повернення Криму: генерал розповів про зраду в лавах ЗСУ
Оновлено 16:39 Нд, 10 Січень 2021 Телеграф

У 2014 році Генеральний штаб ЗСУ готував спецоперацію для того, щоб повернути Крим до складу України - для цього на півострів планувалося масштабне «перекидування» військ.

Про це розповів екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в коментарі для фільму Крим.Реаліі.

Кривонос розповів, що для деокупації Криму та вторгнення ЗСУ у 2014 році був розроблений план, який включав в себе три етапи. Одним з них було перекидання найбільш боєздатних десантних підрозділів на півострів. В цей час на планових навчаннях там знаходилася рота 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ, якій й збиралися допомогти.

Екс-заступник секретаря РНБО повідомив, що військові частини ЗСУ були зорієнтовані згідно з планом. Основне завдання було - не допустити спроби захоплення територій. Серед них були і частини повітряно-десантних військ: 25 повітряно-десантна бригада та 79 аеромобільна бригада.

Саме ці підрозділи повинні були, згідно деокупації, увійти до Криму, зайняти позиції та посилити ті угруповання, які були в той час в Збройних силах України.

Однак, результат плану зумовило непередбачена обставина - зрада Сергія Стороженка, командира 36-ї окремої механізованої бригади берегової оборони, база якої в той час була в селищі Перевальне. Нагадаємо, в березні 2014-го року командир 36-ї бригади здав військову частину російським військам без єдиного пострілу.

Він передав БМП та іншу важку техніку, а також усі набої до неї «на милість переможця», залишивши все це в 1,5 км від казарм, а потім переконав багатьох бійців здати зброю. Тих, хто не послухав, Стороженко зобов'язав зробити це наказом. Крім того, командир намагався переконати здатися і командування 25-ї бригади, але ці спроби були безуспішні.

Сергій Стороженко згодом виправдовував свої дії тим, що «не зміг зв'язатися з командуванням», але тим не менш, - практично відразу після анексії він перейшов на службу до російської армії, а у 2016-м звільнився.

Раніше «Телеграф» повідомляв, що з курорту та здравниці, якою був Крим в період українського правління, півострів поступово перетворюється на військову базу. Саме в такому вигляді він потрібен окупантам - про це свідчать звіти міжнародних організацій.

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Все по темі:

Крим, ЗСУ, Анексія Криму, Сергій Кривонос.

Автор:

Телеграф
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