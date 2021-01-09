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Россия превратила Крым в военную базу, и не планирует останавливаться

Россия превратила Крым в военную базу, и не планирует останавливаться
Обновлено 09:05 Сегодня Телеграф

Российские оккупанты шаг за шагом превращают Крым в военную базу и в дальнейшем устроить на полуострове схрон с ядерным оружием.

Об дальнейших планах милитаризации аннексированной территории говорится на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.

По данным объединения, в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене стало известно, что об увеличении воинских частей и вооружений, которые, как утверждается, Россия разместила в Крыму с 2014 года.

В частности, к началу 2020 года численность российских вооруженных сил увеличилась до 31,5 тысяч человек. Это почти в три раза больше сил, размещенных в Крыму до оккупации 2014 года. Ожидается, что "к 2025 году и это число возрастет в полтора раза, перевалив за 45 тысяч человек".

Помимо этого, Россия уже развернула или разместила в Крыму системы доставки и другие средства, относящиеся к ядерному оружию.

"К ним относятся старый крейсер класса "Москва" ("Слава"), с ракетно-ядерным комплексом "Базальт" (боеголовка 350 килотонн), находится на капитальном ремонте в Севастополе с 2018 года, ракетный эсминец "Сметливый" с пусковым устройством для ядерных торпед и глубинных бомб и подразделение тактических бомбардировщиков типа Су-24М "Фехтовальщик", способные нести атомные бомбы", - говорится в статье.

Помимо этого, также упоминаются дальние истребители-бомбардировщики Су-34 "Защитник", несколько раз летавшие в Крым в учебных целях.

Как сообщал "Телеграф", ранее российских курсантов учат наносить ракетные удары по территории Украины.  

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Все по теме:

Россия, Крым, Аннексия Крыма.

Автор:

Телеграф
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