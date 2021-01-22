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Чи чекати дострокових виборів і прем'єрства Гройсмана/Яценюка?

Чи чекати дострокових виборів і прем'єрства Гройсмана/Яценюка?
07:16 Сьогодні Телеграф

В Україні відбувається одна криза за іншою. На тлі падіння економіки активно мусуються чутки про можливий переїзд в прем'єрське крісло когось із досвідчених політиків - Юлії Тимошенко, Володимира Гройсмана або Арсенія Яценюка. Втім, Гройсман вже дав зрозуміти, що без фракції в Раді йти на цей пост не згоден, натякаючи на дострокові парламентські вибори.

Паралельно тему виборів торпедують лідери опозиції Петро Порошенко і Віктор Медведчук. Наскільки реальними є дострокові вибори в ситуації, що склалася? Якщо так, то коли? У кого і які шанси в плані прем'єрства та формування коаліції? «Телеграф» обговорив ситуацію з експертами.

Політичний експерт Денис Гороховський підкреслює, що розмови про дострокові парламентські вибори почали ходити мало не з дня оголошення результатів останніх.

«Аналогічна ситуація була і з попереднім скликанням. Єдина, але принципова, різниця полягає в тому, що сьогодні в парламенті є коаліція у вигляді монобільшості (офіційно у фракції "Слуга народу" числяться 246 нардепів). Голосування по ключових законопроектах показують, що у президентській партії достатнь "штиків" у парламенті. На відміну від ситуації з попереднім скликанням і "президентської коаліцією", список якої не могли показати місяцями. Тому ніяких об'єктивних причин для дострокових перевиборів на сьогоднішній день немає», - вважає Денис Гороховський.

Денис Гороховський

На його думку, є лише бажання окремих політичних сил, які за останній рік наростили рейтинг, посилити свою присутність в парламенті.

«Що стосується Кабінету міністрів, то, знову ж таки, повного перезавантаження чекати не варто, - каже експерт. - Швидше за все, будуть точкові кадрові перестановки в окремих міністерствах».

Політексперт, кандидат політичних наук Олександр Палій також вважає, що дострокові парламентські вибори малоймовірні.

«Їх оголосити згідно Конституції де-факто може тільки президент. А Зеленському зараз це не вигідно, - пояснює експерт. - Місцеві вибори завдали йому серйозну політичну шкоду, а наслідки дострокових парламентських будуть ще серйознішими (навряд чи він може розраховувати, що ситуація в результаті буде кращою, ніж є зараз). Нинішня ситуація в парламенті зручна для президента: маючи номінально фракцію монобільшості (навіть не маючи її в реальності), він може під окремі рішення залучати різні парламентські фракції і групи».

Олександр Палій

Що стосується можливого прем'єрства вищевказаних політиків (тих же Гройсмана, Яценюка), то, на думку Олександра Палія, їх призначення погіршило б ситуацію для Зеленського, оскільки зараз Кабмін очолює фактично «ручний» Денис Шмигаль.

«Так Зеленський втратив би контроль над урядом, але посилив би звинувачення в корупції проти себе і влади в цілому. До того ж, отримав би конкурентів усередині влади. В обмін президент отримає можливість всього лише зняти з себе частину відповідальності за ситуацію в країні. Тим більше, уявну можливість, оскільки в очах більшості виборців за все, в першу чергу, відповідає президент. На мою думку, він в цьому абсолютно не зацікавлений», - резюмує експерт.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Арсений Яценюк, Вибори, Володимир Зеленський, Володимир Гройсман, дострокові вибори, Олександр Палій, Денис Гороховський.
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