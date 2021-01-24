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Удар по Запоріжжю, Одесі та з боку Білорусі: полковник розповів, звідки РФ може наступати на Україну

Удар по Запоріжжю, Одесі та з боку Білорусі: полковник розповів, звідки РФ може наступати на Україну
11:58 Сьогодні Телеграф

Найбільш ймовірними у 2021 році є три варіанти потенційного наступу російської армії на Україну. Під загрозою в цих випадках знаходяться Запоріжжя, Одеса та навіть Київ, а також прилеглі до них міста. Таку точку зору з урахуванням поточної ситуації висловив "Телеграфу" військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Найбільш вірогідним на сьогодні експерт називає розвиток російського наступу з боку окупованого Донбасу. В такому випадку удар припаде по Запоріжжю, де починається Північнокримський канал.

«Це може бути військова операція 8-ї польової армії РФ, розквартированої в ОРДЛО. Мова про так звані 1-ий і 2-ий Армійські корпуси й 150-у мотострілецьку дивізію, що розташовані на ділянці від Шахтинська до Ізвариного. Якщо гіпотетично розглядати удар з цього напрямку, то для РФ найбільш обґрунтована - атака в бік Запоріжжя силами 1 АК (Донецьк), і відвертальний удар по Харкову силами 2 АК (Луганськ)», - міркує Олег Жданов.

Другий варіант - район Одеси. Морська десантна операція для пробиття коридору на Придністров'я, щоб перекидати туди без перешкод російські війська.

«Можлива висадка морського десанту збройних сил РФ для захоплення узбережжя і подальшого перекидання своїх військових в Придністров'я, - прогнозує військовий експерт. - Десантні кораблі (великі, малі, середні) - техніка та особовий склад. Проводиться спершу масовані ракетно-авіаційні удари для зачистки території. Потім висаджується десант, формується ударне угруповання, пробиває коридор... Можливо другим етапом - розширення плацдарму від Одеси до Донецька».

Олег Жданов оцінив ризики військового втручання РФ в Україну

З недавніх пір, за словами експерта, загроза надходить і з третього напряму - Білорусь, де після серпневих виборів ослабли позиції Лукашенко, зате зміцнів вплив Кремля.

«Нещодавно з'явилися відомості, що керівництво Республіки Білорусь передає свій кордон з Україною під контроль спецслужб РФ. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував радіоперехоплення, де білоруські та російські спецслужби обговорювали ці моменти. Нібито росіян запрошують організувати систему ведення розвідки й спостережень за нашою територією. Протяжність українсько-білоруського кордону - майже 1,1 тис. км. Фактично ми отримаємо саме таку ділянку, підконтрольну Росії. Основний удар, якщо РФ зважиться на це, піде у напрямку Чернігів-Київ», - попереджає Олег Жданов.

За його словами, всі ці військові загрози повинні розглядатися як ймовірні нашим Генштабом. Відповідно, мають розроблятися варіанти реакції...

«Ми не розглядаємо зараз політичні наслідки і ймовірну реакцію світу. Ми розглядаємо - звідки та чому можуть виходити загрози, - підкреслює експерт. - РФ може піти на один з цих варіантів тільки в разі стрімкого зростання своєї економіки. Адже потрібно зібрати, оснастити військове угрупування, накопичити як мінімум триразовий запас військових (лише тоді є якийсь сенс вплутуватися в бій), а також величезний запас ресурсів (санкції будуть найжорстокішими в разі відкритого вторгнення). А з політичних аспектів - мало запобіжників, які можуть стримати Путіна. Коли він бачить мету, у нього немає ні особи, ні совісті - він йде напролом. Він у фільмі про захоплення росіянами Криму заявив, що готовий був застосовувати ядерну зброю. Тож все впирається в економіку. І в людський ресурс, який у РФ стрімко тане. Вантажі 200 і 300 йдуть туди з усіх кінців земної кулі. Служити ніхто не хоче. Резюмуючи - військові операції РФ проти України на сьогодні малоймовірні. Але ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій».

Раніше керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в розмові з "Телеграфом" поділився думкою, що Україна потрапила в напівколо кремлівських сил і розповів, як вибратись з важкої ситуації.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Росія, Крим, Донбас, Придністров'я, Олег Жданов.
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