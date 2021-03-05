Стало відомо, кого українці готові вибрати президентом сьогодні (інфографіка)

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, щоб визначити, кого з політиків українці хотіли б бачити в президентському кріслі.

Опитування проводилося в 2-3 березня 2021 року, обсяг вибірки склав 2500 респондентів.

Серед тих громадян України, хто визначився з вибором і має намір голосувати, електоральні симпатії розподілилися наступним чином:

чинний президент Володимир Зеленський - 22,5%;

колишній президент і нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко - 14,6%;

співголова партії ОПЗЖ Юрій Бойко - 11,6%;

глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко - 11,3%;

лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко - 8%;

колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман - 6,6%;

глава партії "НАШІ" Євген Мураєв - 4,6%;

лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко - 4,4%;

спікер парламенту Дмитро Разумков - 4,2%;

колишній прем'єр Арсеній Яценюк - 2,9%;

мер Києва Віталій Кличко - 1,7%;

голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок - 1,5%;

глава партії "Голос" Кіра Рудик - 0,3%.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) в усіх областях крім Криму та окупованих територій Донбасу.

Помилка в репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2%.

Нагадаємо, 88% українців виступають за незалежність від Росії, але піти на більш радикальні заходи - закриття кордонів - готові лише 39%.