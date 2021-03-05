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П'ятниця, 05.03.2021
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Стало відомо, кого українці готові вибрати президентом сьогодні (інфографіка)

Стало відомо, кого українці готові вибрати президентом сьогодні (інфографіка)
Оновлено 14:41 Сьогодні Телеграф Фото: Фейсбук

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, щоб визначити, кого з політиків українці хотіли б бачити в президентському кріслі.

Опитування проводилося в 2-3 березня 2021 року, обсяг вибірки склав 2500 респондентів.

Серед тих громадян України, хто визначився з вибором і має намір голосувати, електоральні симпатії розподілилися наступним чином:

  • чинний президент Володимир Зеленський - 22,5%;
  • колишній президент і нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко - 14,6%;
  • співголова партії ОПЗЖ Юрій Бойко - 11,6%;
  • глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко - 11,3%;
  • лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко - 8%;
  • колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман - 6,6%;
  • глава партії "НАШІ" Євген Мураєв - 4,6%;
  • лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко - 4,4%;
  • спікер парламенту Дмитро Разумков - 4,2%;
  • колишній прем'єр Арсеній Яценюк - 2,9%;
  • мер Києва Віталій Кличко - 1,7%;
  • голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок - 1,5%;
  • глава партії "Голос" Кіра Рудик - 0,3%.

Вибори президента України - опитування Рейтинг

Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) в усіх областях крім Криму та окупованих територій Донбасу.

Помилка в репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2%.

Нагадаємо, 88% українців виступають за незалежність від Росії, але піти на більш радикальні заходи - закриття кордонів - готові лише 39%.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець
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Юрий Бойко, Вибори, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Опитування.
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