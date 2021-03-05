Стало відомо, кого українці готові вибрати президентом сьогодні (інфографіка)

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, щоб визначити, кого з політиків українці хотіли б бачити в президентському кріслі.
Опитування проводилося в 2-3 березня 2021 року, обсяг вибірки склав 2500 респондентів.
Серед тих громадян України, хто визначився з вибором і має намір голосувати, електоральні симпатії розподілилися наступним чином:
Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) в усіх областях крім Криму та окупованих територій Донбасу.
Помилка в репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2%.
Нагадаємо, 88% українців виступають за незалежність від Росії, але піти на більш радикальні заходи - закриття кордонів - готові лише 39%.