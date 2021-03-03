Скачать
Четвер, 04.03.2021
Іпотека 7%: як отримати, хто може взяти і чим ризикують прості українці (інфографіка)
Іпотека 7%: як отримати, хто може взяти і чим ризикують прості українці (інфографіка)
Україна все більше віддаляється від Росії, хоча там до остаточного розриву не готові (інфографіка)
Україна все більше віддаляється від Росії, хоча там до остаточного розриву не готові (інфографіка)
Білл Гейтс розповів, чи можливо контролювати глобальне потепління
Білл Гейтс розповів, чи можливо контролювати глобальне потепління
Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"
Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"

Україна все більше віддаляється від Росії, хоча там до остаточного розриву не готові (інфографіка)

Україна все більше віддаляється від Росії, хоча там до остаточного розриву не готові (інфографіка)
21:49 Ср, 3 Березень 2021 Телеграф

88% українців виступають за незалежність від Росії (проти 80% опитаних в РФ), але піти на більш радикальні заходи - закриття кордонів - готові лише 39% опитаних українців (проти 23% - у Росії).

Про це свідчать результати опитування, опубліковані російською і українською соціологічними службами КМІС і "Левада-Центр".

Не менш показовими є цифри щодо кількості опитаних з питання об'єднання України та Росії. У нашій країні об'єднатися з Росією готові 6% українців, коли серед сусідів - цілих 17%.

 За рік в Україні подвоїлася кількість бажаючих об'єднатися з Росією: свіже опитування

Отношение Украины и России

Пропагандисти послабили зусилля: ставлення росіян до українців покращилося, але не взаємно

При цьому негативно про росіян висловлюються 42% опитаних українців, у Росії аналогічна думка про українців є тільки у 31% з опитаних. Що стосується прихильного ставлення, то в Україні симпатією до росіян перейнялися 41% з опитаних, а в РФ - 54%.

Отношение Украины и России

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, хто б переміг на виборах президента в Україні, якби вони проходили в кінці лютого.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
Перегляди: 75

Все по темі:

Росія, Левада-центр, Україна, Відносини, Опитування, результати опитування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна все більше віддаляється від Росії, хоча там до остаточного розриву не готові (інфографіка)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Борщовий набір&quot;: скільки коштують продукти і як буде змінюватися вартість (Інфографіка)
"Борщовий набір": скільки коштують продукти і як буде змінюватися вартість (Інфографіка)
150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)
150 років від дня народження Лесі Українки: українцям покажуть 3D фігуру письменниці і поетеси на повний зріст (фото)
Білл Гейтс вважає озеленення планети перебільшенням та пропонує свою версію боротьби з вуглекислим газом
Білл Гейтс вважає озеленення планети перебільшенням та пропонує свою версію боротьби з вуглекислим газом
Батьківські суботи в 2021 році: дати
Батьківські суботи в 2021 році: дати
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся