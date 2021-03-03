Україна все більше віддаляється від Росії, хоча там до остаточного розриву не готові (інфографіка)

88% українців виступають за незалежність від Росії (проти 80% опитаних в РФ), але піти на більш радикальні заходи - закриття кордонів - готові лише 39% опитаних українців (проти 23% - у Росії).

Про це свідчать результати опитування, опубліковані російською і українською соціологічними службами КМІС і "Левада-Центр".

Не менш показовими є цифри щодо кількості опитаних з питання об'єднання України та Росії. У нашій країні об'єднатися з Росією готові 6% українців, коли серед сусідів - цілих 17%.

При цьому негативно про росіян висловлюються 42% опитаних українців, у Росії аналогічна думка про українців є тільки у 31% з опитаних. Що стосується прихильного ставлення, то в Україні симпатією до росіян перейнялися 41% з опитаних, а в РФ - 54%.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, хто б переміг на виборах президента в Україні, якби вони проходили в кінці лютого.