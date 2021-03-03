Пропагандисты ослабили усилия: отношение россиян к украинцам улучшилось, но не взаимно

Население РФ стало лучше воспринимать Украину. Возможно, на это повлияло сокращение случаев обсуждения нашей страны на российском ТВ.

Об этом свидетельствуют данные опроса совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

Так в России хорошо или очень хорошо воспринимают Украину 54% населения, плохо или очень плохо - 31%, 13% не определились. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020) отношение улучшилось (в августе положительно относилось 48%, отрицательно 43%). Стоит добавить, что исследование проводилось до закрытия каналов Виктора Медведчука.

По мнению руководителя российских проектов "Левада-Центр" Оксаны Гребень "это может быть связано с изменением порядка в СМИ - тема Украины стала занимать меньше эфирного времени".

А вот отношение рядовых украинцев к северному соседу остается прежним. В феврале 2021 года хорошо или очень хорошо относилось к России 41% наших сограждан, плохо или очень плохо примерно столько же (42%), 17% не определились. По сравнению с сентябрем 2020 ситуация не изменилась. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрирована в Западном регионе (52%), меньше всего таких на востоке страны (24%).

Напомним, российский сатирик и публицист Виктор Шендерович рассказал сколько россиян на самом деле искренне считают, что украинский Крым принадлежит России